Французский боксер Мурад Алиев отказался покидать ринг после поражения от британца Фрэйзера Кларка в 1/4 финала Олимпиады в весовой категории свыше 91 кг.

Алиев проиграл после дисквалификации за удар головой, который, как решил рефери, привел к рассечению у Кларка. Боксер из Франции после поединка высказывал недовольство, ругался и демонстрировал неприличные жесты. Он не хотел покидать ринг, но прервался на поход в туалет, после чего вернулся и продолжил протест.

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«Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позднее», – приводит ТАСС слова организаторов ОИ.

Алиеву 26 лет, он родился в Москве. В возрасте 6 лет он переехал во Францию. Боксер стал чемпионом страны и серебряным призером Европейских игр в Минске.

Ранее бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг забрал российский боксер Имам Хатаев.

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