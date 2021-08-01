Российский боксер Андрей Замковой проиграл кубинцу Роньелу Иглесиасу и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 69 кг.
Замковой проиграл единогласным решением судей. В четвертьфинале он победил представляющего Грузию Эскерхана Мадиева. В турнире боксеров третье место присуждается полуфиналистам автоматически.
- В боксе разыгрывается 13 комплектов наград.
- Медаль Замкового – вторая для России 1 августа. Ранее бронзу взял Имам Хатаев.
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