Российский боксер Андрей Замковой проиграл кубинцу Роньелу Иглесиасу и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 69 кг.

Замковой проиграл единогласным решением судей. В четвертьфинале он победил представляющего Грузию Эскерхана Мадиева. В турнире боксеров третье место присуждается полуфиналистам автоматически.

В боксе разыгрывается 13 комплектов наград.

Медаль Замкового – вторая для России 1 августа. Ранее бронзу взял Имам Хатаев.

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