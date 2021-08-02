Летом 1988-го молодой и дерзкий потомственный боксер Рой Джонс-младший еще не считался звездой мировой величины, но в каждом поединке доказывал потенциал и уничтожал соперников. На Олимпиаде в Южной Корее американец с первого матча подтвердил статус фаворита в категории до 71 килограмма. Для победы над малавийцем Мтендером Макаламбой потребовалось меньше одного раунда – через пару минут после стартового гонга африканец валялся в нокауте.

Дальше Рой действовал спокойнее, но все равно не оставлял противникам шансов. Михал Франек из Чехословакии выдержал бойню во втором раунде, но проиграл единогласным решением пятерых судей. Та же судьба постигла представителя СССР Евгения Зайцева в четвертьфинале и британца Ричи Вудхолла в 1/2. Перед решающим поединком никто из экспертов и болельщиков не сомневался в триумфе 19-летнего Джонса – тем более что биться за золото ему предстояло с очевидным андердогом.

Рой Джонс Фото: Getty Images

Токио-2020 Замковой взял бронзовую медаль в категории до 69 кг ВЧЕРА В 09:27

Кореец Пак Сихун с трудом продвигался по сетке благодаря протекции организаторов. Решения судей не соответствовали уровню выступлений домашнего спортсмена, а некоторые западные наблюдатели считали его проигравшим во всех четырех боях на пути к финалу. Непредвзятость принимающей стороны оказалась под вопросом с самого начала турнира, когда новозеландский рефери Кит Уокер дважды оштрафовал местного легковеса Пён Джониля против болгарина Александра Христова. Победа европейца настолько возмутила корейскую федерацию, что те перелезли через канаты и набросились на судью.

Уокер сбежал с арены и спешно покинул страну, а Пён в знак протеста просидел на ринге 67 минут. В случае с Паком корейцы решили исключить любую возможность провала и всеми силами тащили соотечественника к поединку за золото. Особенно несправедливо обошлись в четвертьфинале с итальянцем Винченцо Нардьелло, который проиграл раздельным решением (2:3) и бросился к судейскому столу. Когда разъяренного спортсмена оттащили, он упал на ринг и расплакался в объятиях тренера. Чтобы прервать поток оскорблений, официальным лицам пришлось вывести Винченцо из зала. Больше всех возмутились итальянские журналисты, но скоро и весь остальной мир убедился в беспринципности корейцев.

Финал прошел по тому же сценарию, что и предыдущие поединки Джонса. Пак отсиживался в обороне и терпел под градом мощных джебов и хуков американца. Рефери Альдо Леони дважды начинал отсчет, пока скорчившийся от боли кореец валялся на ринге, но тому оба раза удавалось подняться в последний момент. По автоматическим подсчетам в студии NBC за три раунда Рой нанес 86 ударов, его противник – всего 32. Джонсу не удалось нокаутировать Сихуна, но судьба золотой медали казалась очевидной.

Так думали все, кроме трех судей: Боба Касуле из Уганды, уругвайца Альберто Дюрана и марокканца Хиуада Ларби. К шоку зрителей они назвали победителем Пака. Леони просигнализировал об успехе корейца, наклонился к потрясенному Джонсу и прошептал: «Не могу поверить, что они так обошлись с тобой». На церемонии награждения Пак выглядел смущенным. Он опустил голову и поднял руку соперника, которого поддержали оглушительным аплодисментами.

Рой снял серебряную награду при первой возможности и признался, что больше никогда не наденет позорную медаль. Еще за три дня до финала он спрогнозировал мошенничество в интервью: «Знаю, насколько трудно на этой Олимпиаде получить решение против спортсмена из Южной Кореи, но это не имеет значения. Нестрашно, если они обманут меня. Я буду знать, что на самом деле победил». После торжественной части американец столкнулся с Паком и спросил, считает ли тот, что результат справедлив. Кореец ответил отрицательно и покачал головой. «Тогда я смирился с ситуацией, – вспоминал Джонс. – Он сказал правду, так что я успокоился».

Однако скандал развивался независимо от уважительных отношений между спортсменами. Один из судей, Хиуад Ларб признался журналистам, что бой закончился совсем по-другому. «Американец выиграл настолько легко, что я не сомневался в решении четырех других судей, и присудил победу корейцу, чтобы не унижать сухим поражением сборную хозяев», – оправдывался марокканец. Его с двумя коллегами отстранили, пока Международная ассоциация бокса (AIBA) разбиралась в событиях вокруг чемпионского поединка. Официальное расследование все равно не привело к правосудию: результат матч не пересмотрели, хотя подозреваемых во взяточничестве судей дисквалифицировали на два года.

Чтобы хоть как-то восстановить репутацию, Джонсу, как самому техничному боксеру, вручили почетный Кубок Вэла Баркера, но коррупция по-прежнему оставалась главной темой Игр в Сеуле. Тренер американской сборной по боксу Кен Адамс открыто заявил, что видел, как представители корейской делегации передавали деньги в конвертах судьям, но хозяева Олимпиады обвинили иностранца в предвзятости. Формально их вина в скандальном исходе турнира осталась недоказанной.

Обман раскрылся лишь несколько лет спустя, когда политика в очередной раз повлияла на спорт. После развала СССР выяснилось, что генеральный секретарь Международной ассоциации бокса Карл-Хайнц Вур сотрудничал с Штази – министерством государственной безопасности ГДР. Опубликованные секретные данные контрразведки доказывали подтасовку результатов Олимпиады.

Церемония открытия Олимпиады-1988 Фото: Getty Images

«Корейцы не упускали ни единой возможности подкупить меня или повлиять на мою позицию, – записал Вур. – Они постоянно убеждали меня отозвать санкции против судей, которые действовали с ними в сговоре. Даже если это выглядело смехотворно, всегда находился судья, готовый назвать победителем спортсмена из хозяйской сборной». Раскрывшаяся информация скомпрометировала всю структуру любительского бокса. Чтобы исправить ситуацию, в 1997-м Международный олимпийский комитет признал предвзятость судей в Сеуле, хотя так и не подтвердил, что в AIBA процветает коррупция.

Судьбы участников скандального финала сложились по-разному: Джонс перешел в профессионалы, выиграл множество титулов в разных весовых категориях и одержал 66 побед в 75 поединках. В конце 1990-х и начале 2000-х он трижды возглавлял рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Для американца Олимпиада в Сеуле осталась неприятным недоразумением.

Паку пришлось намного тяжелее. Даже на родине болельщики травили его за позорный бой и требовали вернуть медаль. Когда его и 11 других золотых медалистов пригласили на корейское телевидение, ведущий демонстративно игнорировал боксера и не задал ни одного вопроса. «Я постоянно думаю, насколько лучше сложилась бы моя жизнь, если бы я занял второе место, – признался бывший атлет. – Золото имеет значение, но разве не любая медаль престижна и почетна?»

Пак даже задумывался об иммиграции, но решил сохранить дом ради детей. С тех пор он занялся тренерством и несколько раз сотрудничал с олимпийской сборной. Его главная мечта – воспитать боксера, который одержит честную победу. Пока этого не произошло, тот самый бой против Роя Джонса остается самым значимым событием в карьере олимпийского чемпиона из Южной Кореи.

Токио-2020 Боксера отстранили за удар головой. Он отказался покидать ринг ВЧЕРА В 07:00