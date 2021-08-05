Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл финальный поединок против американца Дюка Рэгана и стал олимпийским чемпионом в весовой категории 52-27 кг.

Батыргазиев победил раздельным решением судей. Победу боксеру из России отдали три рефери из пяти.

В боксе разыгрывается 13 комплектов наград, бронза присуждается полуфиналистам автоматически.

Ранее бронзовые медали взяли Андрей Замковой, Имам Хатаев и Глеб Бакши.

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