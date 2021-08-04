Российский боксер Муслим Гаджимагомедов получил разрешение от организаторов олимпийского турнира выходить на бои под песню «Мой Дагестан» – этот же трек сопровождал выход в октагон бойца Хабиба Нурмагомедова.

«В этой песне нет политических и иных подоплек, нет упоминания слова «Россия». У организаторов не возникло никаких вопросов к ней, хотя ко всему всегда можно придраться. Мы обычно предлагаем несколько вариантов, даже отрывок, который мы бы хотели, чтобы звучал. И песня может быть на любом языке. В данном случае, эта песня проверку прошла. Вопросов не возникло», – цитирует ТАСС представителя Федерации бокса России.

«Честно скажу, я думал, песню не разрешат включить, потому что она про родину, про страну... Тем более было сказано, что ничего такого нельзя. Но я попросил – в итоге разрешили. Отлично!» – отреагировал боксер.

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Из-за санкций ВАДА на Олимпиаде в Токио запрещены российские флаг, гимн и упоминание названия страны. Спортсмены выступают под флагом и названием ОКР, вместо гимна в честь чемпионов из России включают музыку Чайковского.

Гаджимагомедов выступает в весовой категории 81-91 кг. На Играх-2020 он прошел уже трех соперников и 6 августа встретится в финале с кубинцем Хулио ла Крузом.

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