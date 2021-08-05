Российский боксер Глеб Бакши проиграл бразильцу Хеберту Соузе и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 75 кг.
Бакши проиграл раздельным решением судей – только один абритр из пяти отдал победу российскому боксеру. В четвертьфинале он победил представляющего Гаити Дарреля Вальсена. В турнире боксеров третье место присуждается полуфиналистам автоматически.
- Медаль Бакши – третья для России на Играх в Токио.
- Ранее бронзовыми призерами стали Имам Хатаев и Андрей Замковой.
- В боксе разыгрывается 13 комплектов наград.
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