Российский боксер Глеб Бакши проиграл бразильцу Хеберту Соузе и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 75 кг.

Бакши проиграл раздельным решением судей – только один абритр из пяти отдал победу российскому боксеру. В четвертьфинале он победил представляющего Гаити Дарреля Вальсена. В турнире боксеров третье место присуждается полуфиналистам автоматически.

Медаль Бакши – третья для России на Играх в Токио.

Ранее бронзовыми призерами стали Имам Хатаев и Андрей Замковой.

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