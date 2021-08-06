У России еще одна бронза в боксе на Олимпийских играх – медаль принесла Зенфира Магомедалиева в весовой категории 69-75 кг.

33-летняя спортсменка проиграла бой китаянке Киан Ли единогласным решением судей – все пять рефери отдали победу сопернице из Китая. Магомедалиевой была автоматически присуждена бронзовая награда.

В боксе разыгрывается 13 комплектов наград.

Ранее бронзовые медали взяли Андрей Замковой, Имам Хатаев и Глеб Бакши, а Альберт Батыргазиев завоевал золото в весе 52-57 кг.

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