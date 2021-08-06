Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал вице-чемпионом Олимпийских игр в Токио и не сумел принести России второе боксерское золото, ограничившись серебряной медалью.
В финальном поединке Гаджимагомедов единогласным решением проиграл кубинцу Хулио ла Крузу – олимпийскому чемпиону Рио. Бой проходил в весовой категории 81-91 кг.
- В боксе разыгрывается 13 комплектов наград, бронза присуждается полуфиналистам автоматически.
- Ранее бронзовые медали взяли Андрей Замковой, Имам Хатаев, Глеб Бакши и Зенфира Магомедалиева, а золото завоевал Альберт Батыргазиев.
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