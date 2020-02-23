В американском Лас-Вегасе прошел реванш за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и журнала The Ring.

Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера. В третьем раунде британец дважды уронил соперника, но рефери в ринге зафиксировал только один нокдаун. В пятом раунде Уайлдер снова упал на канвас и заработал второй нокдаун в бою.

В седьмом раунде Фьюри зажал американца в углу и осыпал его ударами. Арбитр увидел, что Уайлдер не отвечает на атаки, оперся на стойку ринга, остановил поединок и зафиксировал технический нокаут. Затем на повторе стало заметно, что угловые Деонтея выбросили полотенце и признали поражение.

Фьюри заработал два чемпионских пояса и одержал 30-ю победу в 31-м бою.

В первом поединке, который состоялся 1 декабря 2018 года, судьи разделенным решением зафиксировали ничью.

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