Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и журнала The Ring.

Британец провел бой в доминирующей манере и даже позволил себе немного поглумиться над соперником. До поединка он рассказал, что тренирует челюсть с помощью куннилингуса, и продемонстрировал навык на шее оппонента.

В первом бою, который состоялся 1 декабря 2018 года, судьи разделенным решением зафиксировали ничью.

Фьюри одержал 30-ю победу в 31-м бою. Для американца это первое поражение в 44 поединках.

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