Тайсон Фьюри должен был взять и первый бой против Деонтея Уайлдера. В декабре 2018-го Цыганский король однозначно перебоксировал американца, но сказалась пауза в 2,5 года – из-за нее Тайсон повалялся на ринге и подарил сопернику ничью. Спустя 14 месяцев ирландец деклассировал Деонтея настолько уверенно, что заикаться о трилогии как-то неловко – Фьюри вообще не почувствовал сопротивления.

Уайлдер вышел без физики, скорости и тактики. Чемпион явно переоценил собственный выстрел с правой и недооценил мультижанровость Фьюри. Стратегия Деонтея провалилась: пока он заряжался под лакипанч, Тайсон уверенно избивал его на всех дистанциях. При этом Цыганский король вообще не уставал: постоянно двигался, заигрывал с толпой, грамотно экономил энергию в клинчах, но главное – сохранял тотальное хладнокровие.

Зато Уайлдер уже после третьего раунда шел в угол с такой гримасой, словно собирается отлупить свою же команду. «Вы как меня готовили? Вы зачем меня клоуном выставляете? Что мне теперь делать?» – примерно такие вопросы читались во взгляде Уайлдера. Это был абсолютно обреченный взгляд человека, который мечтал, чтобы все поскорее закончилось.

Глубоко анализировать поражение Деонтея бесполезно. Тайсон виртуозно раскачал американца фирменными ложными движениями, запутал его оборону и за счет шикарного тайминга сотрясал чемпиона жуткими сериями. После пары нокдаунов и очередной пачки ударов по тыкве стало ясно: бой надо прекращать, здоровье важнее поясов.

Тайсон Фьюри и Деонтей УайлдерGetty Images

Так Уайлдер лишился всего, что у него было – сейчас он просто заурядный панчер с неплохой статистикой. Выброшенное полотенце перечеркнуло все, что было прежде. Непобедимость исчезла навсегда: теперь прошлых соперников Деонтея начнут ассоциировать с мешками (плевать на 10 защит), а ему самому уже никогда не отомстить Тайсону Фьюри.

Нокаут от ирландца – вечная боль, но надо признать: монозадачный Уайлдер сам виноват в том, что его ушатали настолько безальтернативно. Вера в могучий удар – это замечательно, но для хитрого Цыганского короля стоило придумать что-то покреативнее. К сожалению, вместо адекватного плана на бой Деонтей разрабатывал выход к рингу в монструозном светящемся костюме – теперь то шоу выглядит как дешевый косплей с фестиваля комиксов.

Впрочем, с Уайлдером все понятно. Он еще побьется ради кэша, но уже не вернет престижные пояса. Другое дело – судьба Тайсона Фьюри. После предыдущей оглушительной победы (ноябрь 2015-го, Владимир Кличко) он растолстел до неприличия, погрузил пояс в унитаз, снюхал вагон кокаина, погрузился в жуткую депрессию и пару раз завершил карьеру – до сих пор непонятно, как ирландец нашел силы вернуться.

Судя по интервью перед Уайлдером, сейчас Фьюри собрался повторить легендарный загул. Напрасно: сначала нужно зрелищно уработать Энтони Джошуа, а уже потом можно уходить одним из величайших супертяжеловесов в истории. Будет невероятно грустно, если уничтожение Деонтея вдохновит Тайсона не на защиту поясов, а на иммерсивную экскурсию по городу грехов. Потому что второго возвращения Цыганского короля уже не случится. Сейчас у него слишком много денег, чтобы еще раз перебороть лень и променять пабы на залы.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

Почему нужно болеть за Тайсона Фьюри. Он прошел через депрессию и был свиньей, но вернулся

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