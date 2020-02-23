Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера в седьмом раунде поединка за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

После вручения пояса британец своеобразно выразил радость от победы – на две минуты превратил MGM Grand в Лас-Вегасе в концертную площадку и исполнил песню American Pie Дона Маклина для 15 тысяч присутствующих. Получилось очень душевно.

В первом бою соперников, который состоялся 1 декабря 2018 года, судьи разделенным решением зафиксировали ничью.

Фьюри одержал 30-ю победу в 31-м бою. Для американца это первое поражение в 44 поединках.

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