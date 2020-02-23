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Фьюри отметил вынос Уайлдера душевным исполнением песни American Pie

Фьюри отметил вынос Уайлдера душевным исполнением песни American Pie
Eurosport

49 мин. назад

Непобедимому боксеру стоит попробовать себя на эстраде.

Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера в седьмом раунде поединка за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

После вручения пояса британец своеобразно выразил радость от победы – на две минуты превратил MGM Grand в Лас-Вегасе в концертную площадку и исполнил песню American Pie Дона Маклина для 15 тысяч присутствующих. Получилось очень душевно.

  • В первом бою соперников, который состоялся 1 декабря 2018 года, судьи разделенным решением зафиксировали ничью.
  • Фьюри одержал 30-ю победу в 31-м бою. Для американца это первое поражение в 44 поединках.

Фьюри убил карьеру Уайлдера. Осталось не угробить свою

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