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Уайлдера доставили в больницу после боя с Фьюри
У боксера подозревают травму уха.
Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера в седьмом раунде поединка за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
Британец доминировал на протяжении боя и трижды отправил оппонента на настил. По информации Independent, после поединка американец проигнорировал запланированную пресс-конференцию и отправился прямиком в больницу – боксера проверили на повреждения уха и общее состояние.
По ходу боя ухо боксера кровоточило.
- В первом бою оппонентов, который состоялся 1 декабря 2018 года, судьи разделенным решением зафиксировали ничью.
- Все остальные 30 боев в карьеры Фьюри выиграл. Уайлдер потерпел первое поражение в 44 поединках.
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