Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера в седьмом раунде поединка за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Британец доминировал на протяжении боя и трижды отправил оппонента на настил. По информации Independent, после поединка американец проигнорировал запланированную пресс-конференцию и отправился прямиком в больницу – боксера проверили на повреждения уха и общее состояние.

По ходу боя ухо боксера кровоточило.

В первом бою оппонентов, который состоялся 1 декабря 2018 года, судьи разделенным решением зафиксировали ничью.

Все остальные 30 боев в карьеры Фьюри выиграл. Уайлдер потерпел первое поражение в 44 поединках.

Фьюри убил карьеру Уайлдера. Осталось не угробить свою

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