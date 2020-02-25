22 февраля Деонтей Уайлдер уступил Тайсону Фьюри в седьмом раунде поединка за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Американец трижды оказался на настиле, а ближе к концовке выглядел совсем тревожно – сериями пропускал удары и не мог внятно ответить британскому оппоненту. В итоге тренер Уайлдера Марк Бреланд остановил бой, чем сам Деонтей очень недоволен. «Я расстроен Марком из-за того простого факта, что мы обсуждали этот сценарий много раз – дело не в эмоциях, а в принципах. Как воин, как чемпион, как лидер – я хочу покидать ринг только на щите. Если я говорю, что выйду на ринг и убью противника – я настолько же серьезен. И ожидаю такой же принципиальности от других.

Я сказал своей команде никогда, никогда, независимо от того, насколько плохо я выгляжу, никогда не бросать полотенце, потому что я особенный. У меня оставалось пять раундов. Неважно, на что это было похоже, я все еще был в бою. Я понимаю, что он присматривал за мной и пытался сделать то, что считал правильным, но это моя жизнь и моя карьера, и он должен принимать мои желания», – цитирует боксера Yahoo Sport.

В первом бою оппонентов, который состоялся 1 декабря 2018 года, судьи разделенным решением зафиксировали ничью.

Все остальные 30 боев в карьере Фьюри выиграл. Уайлдер потерпел первое поражение в 44 поединках.

Фьюри убил карьеру Уайлдера. Осталось не угробить свою

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