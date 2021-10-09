Рассказы о личности и карьере Фьюри чаще всего сводятся к истории преодоления. Великий тяжеловес за последние годы победил депрессию, зависимость от наркотиков и алкоголя, суицидальные мысли. Он объявил о завершении карьеры, отказался от чемпионских поясов из-за душевных проблем, растолстел, поссорился с журналистами и подарил несколько громких цитат – например, что для женщины лучшее место – «либо на кухне, либо лежа на спине». Однако поддержка родных, консультации с психиатром, отказ от запрещенных веществ и новая программа тренировок возродили Тайсона – он превратился в здравомыслящего семьянина и осознал, что жизнь не сводится к профессиональным достижениям.

Раньше отношения Фьюри с боксом колебались от страсти до ненависти – он то признавался в любви к спорту, то называл его дерьмом. С тех пор британский чемпион обрел внутреннюю гармонию и превратился в гуманитарного активиста. В интервью и публичных выступлениях он регулярно призывает людей делиться с близкими своими трудностями, обращаться за помощью и не стесняться психических расстройств. «Любой может оказаться на коленях из-за ментального здоровья, – объяснял Тайсон. – Неважно, кто ты. Даже если ты позитивный человек, депрессия все равно может сломить тебя. Я хочу показать миру, что каждому под силу преодолеть это благодаря правильному настрою и поддержке».

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Трансформация Фьюри из хулигана в ролевую модель завораживает, но обновленный тяжеловес выносит мощных соперников не только благодаря балансу между боксом, здоровьем и личной жизнью. Тайсона вдохновляет происхождение – после перерыва в карьере цыганские корни значат для него не меньше, чем прогрессивное мировоззрение и забота о себе. Он родился в Манчестере, но всегда считал себя ирландцем, а не англичанином. Его отец приехал из городка Туам в графстве Голуэй, а мать – из Белфаста.

Семья Фьюри относится к ирландским «путешественникам» – этнической группе, которая проживает по всей Великобритании, в Ирландии и США. Эти кочевники часто живут в шатрах и палатках, переезжают с места на место в фургонах, передают из поколения в поколение особые ритуалы, разговаривают либо на своем языке, либо на особом диалекте английского, который в их исполнении часто превращается в набор нечленораздельных звуков.

Цыганский фургон в Ирландии Фото: Getty Images

Ирландские цыгане известны страстью к кулачным боям (эту особенность обыграл Гай Ричи в культовом фильме «Большой куш»), и родственники уверены, что страсть к боксу передалась Фьюри на генетическом уровне. Его предки еще в XIX веке ставили на нелегальные поединки огромные суммы, участвовали в потасовках и спасались от полицейских облав. «Путешественники» считались суровыми бойцами – свободолюбивые идеалы, тяготы кочевого образа жизни и постоянные конфликты с другими местными жителями с детства закаляли их и делали опасными противниками в рукопашных схватках.

Родоначальником богатой традиции можно считать Джеймса Мэйса, который одним из первых в викторианскую эпоху начал носить перчатки на ринге и пропагандировал правила, которые закрепились в профессиональном боксе. Он одинаково эффективно уничтожал соперников на ярмарочных турнирах, в чемпионате Англии и за границей – в США и Австралии, где участвовал в противозаконных соревнованиях. Мэйс был знаком с Чарльзом Диккенсом и королевой Викторией, а его особая техника считается прообразом современного бокса – Джеймс славился молниеносными выпадами и таким же скоростным переходом в защиту. В течение карьеры он настойчиво открещивался от цыганских корней, хотя биографы доказали, что его двоюродный брат был наполовину кочевником.

«Путешественников» связывает с боксом долгая традиция, – объяснил кузен Фьюри, ирландский профессионал и бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Энди Ли. – Если вы придете на любой любительский турнир в Англии и Ирландии, то увидите, что большинство победителей – кочевники. Однако обычно они достигают определенного возраста, женятся молодыми и находят себе другую работу. Думаю, я стал одним из первых, кто нарушил этот тренд и профессионально посвятил себя боксу».

Энди Ли на взвешивании, 2017 год Фото: Getty Images

Со времен Мэйса славы добились Джонни Фрэнкхем (в 1975-м стал чемпионом Великобритании в полутяжелом весе), Фрэнсис Барретт (в 1996-м представлял Ирландию на Олимпиаде), Майкл Гомес (38 побед за 48 боев в качестве профессионала) и Билли Джо Сандерс (бывший чемпион по версии WBO, чемпион Великобритании и Британского содружества, одно поражение за карьеру). Среди остальных «путешественников» выделяется дальний родственник Фьюри Бартли Горман, который с 1972-го по 1992-й доминировал в нелегальном цыганском боксе и первым провозгласил себя Цыганским королем. Отец Тайсона занимался спортом профессионально, но не достиг значительных успехов и сосредоточился на карьере сына.

Богатое наследие мотивирует Фьюри и пробуждает в нем национальную гордость. «Все мои родные – ирландцы, – сказал он еще в 2013-м. – Я родился в Манчестере, но считаю себя ирландцем, потому что жил в Ирландии, постоянно бывал там на протяжении всей жизни. Когда я выхожу на ринг, то представляю эту страну». Отношение Тайсона к цыганским корням несколько раз менялось за последние годы. В 2017-м, когда Фьюри провалил допинг-тест и объявил о завершении карьеры, он написал в твиттере, что больше не считает себя «путешественником», не разделяет убеждений кочевников и провозглашает себя гаджо (сленговое обозначение для нецыган).

Однако три года спустя посвежевший и окрепший Тайсон снова проникся культурной идентичностью предков: «Я горжусь тем, кто я. Мне нравится чувствовать себя цыганом. Неважно, где ты живешь – в доме, в палатке или в фургоне. Наследие «путешественника» делает меня стальным бойцом, наполняет целеустремленностью и желанием победить, несмотря ни на что. Я искоренил лузерство в себе. Быть «путешественником» – значит, никогда ни о чем не жалеть. Ты сделал то, что сделал, и двигаешься дальше. Нет никаких «если бы», «но» и «почему».

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер Фото: Getty Images

Супруга Фьюри Пэрис также принадлежит к кочевникам – они познакомились в 15 на свадьбе общего друга, а пять лет спустя поженились сами. «Я провела в таборе все детство, – объяснила мать шестерых детей Тайсона. – Это традиционный образ жизни, у него нет никакого строгого определения, нет никакой кровной принадлежности. Мы никогда не ходим к докторам, чтобы определить, кто мы». Фьюри хранит верность корням – несмотря на огромные гонорары за каждый бой, он по-прежнему живет в Моркаме, небольшом городе на северо-западе Англии, в графстве Ланкашир, а чтобы прокачать выносливость, таскает красиво украшенный кочевой фургон. «Тайсон всегда останется цыганом, что бы он ни делал, – уверен отец боксера Джон. – Он живет лучше и богаче большинства «путешественников», но он все равно один из них».

В феврале 2020-го Фьюри рассказал, что собирается на протяжении нескольких недель перед вторым поединком против Уайлдера держать руки в бензине по пять минут в день. Эта старая цыганская традиция, по преданию, помогает укрепить кулаки и делает удар тяжелее. Прием сработал – Тайсон победил техническим нокаутом и еще больше проникся обычаями «путешественников». Однако наследие его народа не сводится к ритуалам – Фьюри признается, что богатая культура кулачных боев научила его не сдаваться ни при каких обстоятельствах: «Надо биться до конца, даже если у тебя идет кровь и тебе больно. Я учился такому отношению всю жизнь». Дети в таборах дерутся без перчаток и не обращают внимания на ссадины. Признать поражение, когда ты еще стоишь на ногах, – значит, прослыть слабаком среди друзей и родных.

Другая особенность происхождения – ненависть и дискриминация, от которых страдает даже знаменитый боксер. В прошлом году Фьюри пожаловался, что цыган часто не пускают в британские бары и рестораны. Он вспомнил случай, когда его с женой попросили покинуть одно заведение, несмотря на то, что Тайсон в то время уже был чемпионом мира. «Думаю, это самая распространенная форма расизма в Великобритании и во всем мире, – признался спортсмен. – Во многих местах считается нормальным подобное отношение к «путешественникам». Никто ничего не делает по этому поводу. Мы ничего не значим в этом обществе. Нас считают грязью на чужих ботинках».

Для Фьюри предубеждение против цыган превратилось в дополнительную мотивацию – он не обозлился на соотечественников и соседей, но начинает каждый бой с еще большим желанием показать, на что способен «человек второго сорта». На ринге он чувствует, что представляет не только себя, но и народ, который до сих пор подвергается гонениям и страдает от стереотипов. «Мы не животные, а люди, но если воспитание и формирует человека, то меня вырастили и воспитали, чтобы я делал это, – уверен Тайсон. – Перед боем я не думаю, как мне страшно. Для меня это как сходить на прекрасный воскресный ужин. Я наслаждаюсь этим».

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