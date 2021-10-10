В Лас-Вегасе болельщиков порадовал вечер бокса. В главном бое встретились британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер. Противостояние получилось действительно зрелищным: много атакующих действий и огненная концовка.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун, и американец с большим трудом дотерпел до гонга на перерыв. Но уже в следующем раунде Фьюри дважды побывал на настиле.

В десятом раунде Фьюри вновь отправил Уайлдера в нокдаун, американец с трудом поднялся и дотерпел до гонга. А уже в следующем – Фьюри отправил был противника в жесткий нокаут.

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Фьюри смог защитить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Боксеры выступали в рекордном для каждого весе: Деонтей – 107,9 кг, а Тайсон 125,6 кг.

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