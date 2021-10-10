Британский боксер Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в бою за титулы WBC и The Ring.

Поединок завершился в 11-м раунде после нокдаунов в третьем и 10-м. Фьюри шикарно пробил с правой – и его соперник упал, а сам Тайсон вскинул руки вверх, начав праздновать победу. Вот видео нокаута:

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Боксеры встречались в третий раз: первый бой завершился вничью, второй также выиграл Фьюри.

Спортсмены выступали в рекордном для каждого весе: Деонтей – 107,9 кг, а Тайсон 125,6 кг.

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