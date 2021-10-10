Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри второй раз подряд и окончательно отказался от претензий на пояс WBC в тяжелом весе. Британец нокаутировал американца только в 11-м раунде, хотя большинство экспертов предрекали, что бой закончится сильно быстрее.

В завершении трилогии больше удивил не победитель. В величии Тайсона сомнений не было, а Деонтей поразил стойкостью – примерно с пятого раунда ему приходилось не только биться с британцем, но и находить ресурс, чтобы оставаться на ногах. На старте поединка Уайлдер вовсе смотрелся лучше. Сначала Деонтей здорово работал по корпусу – казалось, он решил поиграть с Тайсоном вдолгую. Однако уже в третьем раунде все могло закончиться, когда Уайлдер улетел на канвас. Всего в поединке случилось пять нокдаунов, и два из них оформил Деонтей – в четвертом раунде он перестал обстреливать Тайсона по корпусу и начал вкладываться в удары. Возможно, поэтому так американец быстро просел.

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер Фото: Getty Images

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Фьюри работал в привычном темпе и вряд ли хотя бы на секунду в течение боя засомневался в собственной победе – даже когда падал в нокдаун. Оба раза Цыганский король бодро поднимался и давал понять рефери, что у него все отлично. Тайсон никуда не торопился, потому что незачем: к середине поединка стало понятно, что Уайлдера спасет лишь невероятной силы лаки панч. Другие исходы исключены: Фьюри перебивал соперника по очкам. В каждом раунде казалось, что он вот-вот нокаутирует соперника, но отключение света произошло лишь в 11-й трехминутке.

Вполне вероятно, что следующим соперником Фьюри станет Александр Усик. Сложно представить, что такой монструозный британец проиграет боксеру из Украины, даже несмотря на впечатляющий перфоманс Усика в первом поединке с Джошуа. Стилистически Усику удобнее как раз Уайлдер: делает слишком большую ставку на нокаут и меньше передвигается по рингу. Фьюри, несмотря на внушительный вес, действовал намного быстрее, чем Уайлдер, который легче почти на 18 кг.

В поединке с Фьюри у Усика возникнет та же проблема, что у Уайлдера – серьезный недовес. В бое с британцем Деонтей с трудом показал 108 кг – украинцу, вероятно, придется поднабрать, потому что перед схваткой с Джошуа его весы показали 100. Разница в 25 кило с лучшим тяжеловесом планеты будет критичной, поэтому единственным вариантом, при котором у Александра есть шанс забрать корону у Фьюри, видится нацеленность на победу по очкам. Усику необходимо победить в реванше, сделать правильные выводы из поединков и более качественно провести бой с Тайсоном. Украинцу стоит как минимум бить чаще и больше работать на дистанции – в первом поединке с Джошуа разница нанесенных и пропущенных ударов была слишком мала по сравнению с другими боями Александра. В случае с Фьюри судьям будет труднее склониться в сторону украинца – Энтони уже проигрывал до Усика, а Тайсон хранит сакральный нолик, и это добавляет ему не только величия, но и стоимости контрактов.

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