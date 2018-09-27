Наглейший тюлень бросил осьминога в лицо каякеру, который просто плыл на байдарке
Бывает и такое.
Новозеландский каякер Кайл Малиндер попал в забавную ситуацию, катаясь на байдарке на побережье Кайкуру.
Вместе с друзьями он наблюдал за охотой тюленя на осьминога, после чего моллюск вырвался из зубов охотника и влетел прямо в лицо Кайла.
«Мы просто сидели посреди океана, а затем появился этот огромный тюлень с осьминогом в зубах и начал меня избивать. Все случилось очень быстро, но я почувствовал части осьминога на моем лице», – цитирует Малиндера The Guardian.
- Моря у побережья Кайкуру известны разнообразием морских животных из-за необычных течений в этом районе.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте