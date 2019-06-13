Международный олимпийский комитет лишил серебра Олимпиады-2012 в Лондоне литовского каноиста Евгения Шуклина за применение допинга.

В его пробе был обнаружен туринабол. Допинг-проба В также дала положительный результат. Спортсмен узнал об этом из письма в феврале 2019-го. Серебро получит российский спортсмен Иван Штыль, который завоевал бронзовую медаль. Она, в свою очередь, перейдет испанцу Альфонсо Бенавидесу, сообщает сайт МОК.

Золото тогда завоевал украинец Юрий Чебан.

Ранее Шуклин, завершивший спортивную карьеру, заявлял, что никогда не использовал допинг.

Богалий-Титовец – о допинге в российском спорте: «Нечестно мы играем и должны это признать»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android