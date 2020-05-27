Гребля на байдарках и каноэ

Каякер потерялся в море и утонул, засняв последние минуты жизни на видео

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Джереми Уорси

Фото: facebook

Автор:Eurosport
13 минут назад

Безжалостная стихия погубила человеческую жизнь.

43-летний каякер Джереми Уорси застрял в море у побережья Нового Южного Уэльса (Австралия) и погиб. Мужчина заснял последние минуты жизни на видео.

За несколько часов до того, как тело Уорси нашли в воде, он опубликовал в Facebook ролик, где рассказал о печальной ситуации, в которую угодил. «Я не могу вернуться обратно, я заплыл слишком далеко. Мне двигаться дальше или оставаться здесь?» – вопрошал Джереми.

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«Я устал. Здесь холодно, мокро и темно», – рассказал каякер в последнем видео. Ролик с его заплывом можно посмотреть по ссылке.

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