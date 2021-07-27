Словацкий каноист Беньямин Савшек выиграл золотую медаль в гребном слаломе. Он показал результат в 98,25 секунд и обошелся без штрафного времени.

Серебро у чеха Лукаша Рогана, который преодолел дистанцию за 101,96 секунд. Третьим стал немец Сидерис Тасиадис (103,86).

Каноисты из России в соревнованиях участия не принимали.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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