Британская каноистка Кимберли Вудс расплакалась после неудачного выступления в финале гребного слалома на Олимпиаде-2020 в Токио. Вудс получила 56 штрафных секунд и с результатом 177,09 баллов заняла последнее место в финале.

«Я больше разочарована в себе. Наверное, это было мое худшее выступление за долгое время. Я человек, и мне еще есть, куда расти. Ранний штраф меня немного отбросил. Я очень старалась и отдала все, что у меня было. Я думала, что прихожу в норму, но затем последовал еще один штраф. Приходили мысли, которые обычно не возникают. Для меня все было новым, это мой первый олимпийский финал.

«Я боролась с психическим здоровьем, надо мной издевались в школе, и просто попасть сюда, а затем в финал было таким большим достижением. У меня было эмоциональное время, когда я думала: «Я нахожусь в олимпийском финале». Но сегодня не мой день», – приводит слова Вудс Daily Mail

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В полуфинале Кимберли Вудс заняла шестое место из 24-х.

Золото в гребном слаломе завоевала немка Рикарда Функ.

Серебряную медаль взяла испанская каноистка Маялен Чурро, бронза досталась австралийке Джессике Фокс.

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