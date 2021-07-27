Британская каноистка Кимберли Вудс расплакалась после неудачного выступления в финале гребного слалома на Олимпиаде-2020 в Токио. Вудс получила 56 штрафных секунд и с результатом 177,09 баллов заняла последнее место в финале.
«Я больше разочарована в себе. Наверное, это было мое худшее выступление за долгое время. Я человек, и мне еще есть, куда расти. Ранний штраф меня немного отбросил. Я очень старалась и отдала все, что у меня было. Я думала, что прихожу в норму, но затем последовал еще один штраф. Приходили мысли, которые обычно не возникают. Для меня все было новым, это мой первый олимпийский финал.
«Я боролась с психическим здоровьем, надо мной издевались в школе, и просто попасть сюда, а затем в финал было таким большим достижением. У меня было эмоциональное время, когда я думала: «Я нахожусь в олимпийском финале». Но сегодня не мой день», – приводит слова Вудс Daily Mail.
Токио-2020
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30 МИНУТ НАЗАД
  • В полуфинале Кимберли Вудс заняла шестое место из 24-х.
  • Золото в гребном слаломе завоевала немка Рикарда Функ.
  • Серебряную медаль взяла испанская каноистка Маялен Чурро, бронза досталась австралийке Джессике Фокс.
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