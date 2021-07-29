Канадская каноистка Хейли Дэниэлс объявила, что ее отец сменил пол и будет судить Олимпийские игры в Токио 2020 года. Ранее он обслуживал соревнования на Олимпиаде в Рио.

«Это история, которая прославляет гендерное равенство, равноправие полов. Мой отец Дункан был международным судьей на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и его утвердили на эту роль в Токио. Сюрприз, теперь он – женщина!» — сказала Дэниэлс.

Токио-2020 Британская каноистка расплакалась после 56 секунд штрафа ВЧЕРА В 10:37

О смене пола рссказал и сам отец спортсменки. Он поблагодарил дочь и объяснил, почему принял такое решение. «Моя цель всегда заключалась в том, чтобы меня воспринимали как женщину. Теперь это так, и я благодарю свою дочь Хейли, которая на протяжении всей своей карьеры как спортсмен, всегда боролась за гендерное равенство и права таких людей, как я. Да, я новатор. Мой рост 180 см, у меня огромные руки, и раньше я играл в футбол, но с переходом, я потерял много мышечной массы. Важно, что люди выражают то, кем они являются на самом деле», – приводит слова отца спортсменки La Gazzetta dello Sport

Дункан Дэниелс сменил имя на Кимберли.

Хейли Дэниелс не прошла квалификацию гребного слалома на каноэ, заняв 20-е и 21-е места из 22.

Токио-2020 Словак Савшек взял золото в слаломе на каноэ ВЧЕРА В 10:34