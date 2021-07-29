Презерватив помог австралийской каноистке Джессике Фокс выиграть бронзовую медаль в гребном слаломе на Олимпийских играх в Токио.

Каноэ спортсменки повредилось – на поврежденный нос нанесли специальную смесь, а сверху надели презерватив. «Спорим, вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок», – написала Фокс в инстаграме.

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Благодаря уловке Фокс завоевала бронзовую медаль в соревнованиях байдарок-одиночниц. Также она взяла золото в соревновании каноэ-одиночниц.

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

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