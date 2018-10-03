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Бывший вице-премьер РФ Дворкович заменил Иллюмжинова на посту президента ФИДЕ

Бывший вице-премьер РФ заменил Иллюмжинова на посту президента ФИДЕ
Eurosport

33 мин. назад

Шахматная власть осталась в России.

Новым президентом международной шахматной федерации избран бывший вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович. Выборы состоялись сегодня в Батуми.

Кандидатуру Дворковича поддержали 103 делегата. Вице-президента ФИДЕ Георгиос Макропулос – 78. Третий кандидат британец Найджел Шорт снялся перед голосованием в пользу Дворковича.

  • Прежний президент организации Кирсан Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 года.
  • Дворкович был председателем оргкомитета «Россия-2018».

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