Бывший вице-премьер РФ Дворкович заменил Иллюмжинова на посту президента ФИДЕ
Шахматная власть осталась в России.
Новым президентом международной шахматной федерации избран бывший вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович. Выборы состоялись сегодня в Батуми.
Кандидатуру Дворковича поддержали 103 делегата. Вице-президента ФИДЕ Георгиос Макропулос – 78. Третий кандидат британец Найджел Шорт снялся перед голосованием в пользу Дворковича.
- Прежний президент организации Кирсан Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 года.
- Дворкович был председателем оргкомитета «Россия-2018».
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