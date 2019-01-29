14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру

Русский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры по окончании супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

«Я решил закончить профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично», – цитирует заявление Крамника ТАСС.

В 2006 году он выиграл мат у Весселина Топалова и стал 14-м чемпионом мира.

В рейтинге ФИДЕ лучших российских шахматистов всех времен он занимает вторую строчку после Каспарова.

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