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14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру
Последний чемпион из России.
Русский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры по окончании супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.
«Я решил закончить профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично», – цитирует заявление Крамника ТАСС.
- В 2006 году он выиграл мат у Весселина Топалова и стал 14-м чемпионом мира.
- В рейтинге ФИДЕ лучших российских шахматистов всех времен он занимает вторую строчку после Каспарова.
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