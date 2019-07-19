Украинская шахматистка Анна Музычук рассказала, почему не отказывается от участия в соревнованиях, которые проходят в России.

«Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации – россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, они будут там проводиться и в дальнейшем.

Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с сестрой Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории России мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: «Езжайте и побеждайте», – цитирует 29-летнюю Музычук 24tv.ua.

Анна – трехкратная чемпионка мира.

Ее младшая сестра Мария также владеет титулом.

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