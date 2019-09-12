Российский шахматист Сергей Карякин высказался на тему зарплат русских футболистов и хоккеистов.

– В одном из интервью вы намекнули на то, что футболисты и хоккеисты зарабатывают гораздо больше, чем топовые шахматисты. Это несправедливо?

– Думаю, да. Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звезд. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в одной-двух играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо. Шахматы вообще в этом плане отстают от многих видов спорта, – цитирует Карякина сайт Кубка мира по шахматам.

Карякин – заслуженный мастер спорта Украины (2005), заслуженный мастер спорта России (2014), гроссмейстер России (2011).

В возрасте 12 лет и 211 дней Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

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