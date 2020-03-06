В Москве в четверг, 5 марта, погибли двое шахматистов.

18-летнюю Александру Вернигору из России и украинца Станислава Богдановича нашли мертвыми в квартире на западе русской столицы. Тела молодых людей с пакетами на голове обнаружил отец Александры.

Рядом с Вернигорой и Богдановичем лежали воздушные шарики с закисью азота. Вероятной причиной смерти стало отравление веселящим газом. Об этом сообщили телеграм-каналы «112» и Mash.

26-летний Станислав за два дня до смерти попал в базу центра «Миротворец». Гроссмейстер из Одессы сыграл за сборную России в матче против Украины на сайте Chess.com. На фейсбуке он объяснил решение наличием гонорара, а также желанием внести вклад в мир между двумя странами.

Богданович – чемпион Украины-2013 по быстрым шахматам.

Спортсмен дважды брал бронзу на первенстве страны по блицу, а также стал вице-чемпионом-2015.

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