Его сравнивали с Моцартом.

Бобби Фишер – величайший шахматист в истории: он стал гроссмейстером в 15 лет, а потом бросил школу, чтобы тренироваться по 14 часов в день. Его не интересовали девушки, он не заводил друзей, ему было плевать на развлечения – Фишер завалил весь дом шахматами и рубился сам с собой, шагая из комнаты в комнату. Там, где другим требовались тренеры и целый аналитический отдел, Бобби справлялся сольно. Разумеется, это сильно сказалось на его рассудке.

Шахматы Заработал миллионы за доской, ненавидел женщин и шпионил для СССР. Фишер – рок-звезда шахмат 29/03/2020 В 14:00

В 1972 году Фишер уничтожил Бориса Спасского и выиграл чемпионат мира. К тому моменту Роберт уже вел себя странновато, но, примерив шахматную корону, чокнулся окончательно. Он не стал защищать титул (выдвинул кучу неадекватных условий), прекратил платить налоги (ненавидел США), психовал из-за слежки (реальная мания) и фактически завязал с шахматами. Со временем Фишер превратился во фрика-отшельника – иногда он давал интервью, нес откровенную чушь (например, оправдывал Гитлера), получал цитируемость, а потом снова исчезал.

Бобби мог долго доминировать в шахматах, но выбрал затворничество. Он изредка переписывался со знакомыми из прошлой жизни, но в основном колесил по миру и откровенно чудил. Больше всего он любил прийти в магазин за минуту до закрытия, набрать продуктов и зависнуть там на час. Сотрудники стонали, но Роберт все равно требовал долгого обслуживания и устраивал истерики, если ему отказывали. В общем, классическое поведение свихнувшегося гения.

В начале 90-х Фишеру и Спасскому организовали реванш. Американец снова уверенно победил, заработав 3 млн долларов и кучу проблем с законом. Бобби потребовал, чтобы матч прошел в Сербии, хотя знал, что это нелегально: Штаты наложили экономические санкции на эту страну. Но Фишеру было плевать – он наоборот радовался такому дерзкому протесту.

Перед играми со Спасским Бобби публично назвал себя антисемитом – это звучало парадоксально, учитывая, что Роберт сам был наполовину евреем. Впрочем, выходки Фишера уже мало кого удивляли. Не стало сюрпризом и то, что после 1992 года он опять попрощался с шахматами, но увлекся сектами, эзотерикой и прочим оккультизмом. Позже американец разочаровался и в этих идеях: по его словам, сектанты элементарно доили из него деньги.

Бобби Фишер Фото: Getty Images

Бобби умер в начале 2008-го – к тому времени он окончательно превратился в лохматого старика с безумным взглядом. Фишер унес в могилу немало тайн, но одна из них будоражит шахматный мир до сих пор.

Дело в том, что в 2001 году к английскому шахматисту Найджелу Шорту обратился его друг, который предложил скатать несколько интернет-партий с очень сильным анонимным соперником. Шорт и сам был топовым игроком: например, в 1993-м он стал вице-чемпионом мира, уступив лишь Гарри Каспарову. Позже Найджел стабильно и уверенно держался возле трона.

Шорта заинтересовало предложение схлестнуться с мощным анонимом, но борьбы не вышло – британца прихлопнули со счетом 8:0. Изначально Найджел не собирался об этом рассказывать, но затем все же поделился догадками с журналистами. Тезис Шорта звучал очень просто: это сам великий Бобби Фишер гасит оппонентов через интернет. Запаса абсолютно растренированного Роберта хватило на то, чтобы без напряга размотать одного из лучших шахматистов в мире. Найджела вообще не расстроил разгром – наоборот, он ликовал, что случайно попал на экзамен к Фишеру. Это действительно воспринималось как чудо.

Но почему Шорт был так уверен, что играл именно с Бобби?

Во-первых, стиль противника был узнаваемо безжалостным. Во-вторых, Найджел задал в чате вопрос, знает ли его соперник не самого звездного мексиканского игрока Армандо Асеведо – тот был локально известен еще в 60-х. Ответ для Шорта прилетел спустя секунду: «Зиген 1970». Именно там состоялась шахматная Олимпиада, где Фишер сыграл с Асеведо – компьютер не смог бы настолько быстро среагировать на запрос. Следовательно, это был Бобби, хотя он сам позже яростно опровергал, что играет в шахматы.

Скорее всего, экс-чемпион просто поддерживал имидж человека, которого больше не волнует этот вид спорта – но безуспешно.

Досконально известно, что Фишер активно пользовался интернетом еще с конца 90-х. Он вел странички с антиамериканской (и не только) пропагандой, выступал на мелких онлайн-радиостанциях и явно поигрывал в любимые шахматы – просто не мог удержаться от соблазна.

Жаль, что уже нельзя собрать все партии, в которых поздний Бобби издевался над соперниками. Но все матчи против Шорта сохранились, и британец говорит о них с восторгом: «Для меня эти партии имеют такое же значение, как неизвестная симфония Моцарта – для любителя музыки». Вряд ли Найджел преувеличивает – наследие Фишера действительно бесценно.

Заработал миллионы за доской, ненавидел женщин и шпионил для СССР. Фишер – рок-звезда шахмат

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