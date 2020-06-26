Австралийское радио назвало шахматы расистким видом спорта. Каспаров отреагировал

Гарри Каспаров
Фото: Imago
Вы уже поняли, в чем дело – белые ходят первыми.
Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвала шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.
Российский гроссмейстер Гарри Каспаров и бывший австралийский шахматист Джон Адамс обсудили это в твиттере. Также The Jerusalem Post сообщает, что Адамс отказался от предложения ABC прокомментировать расистский контекст игры.
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«Они считают шахматы расистскими, так как белые всегда ходят первыми. Доверьтесь финансируемому налогоплательщиами национальному вещателю, чтобы он применял идеологические рамки ко всему в Австралии! Коронавирус вызвал такую драму, а ABC вещает на нерелевантные темы. Я поражен!» – написал Адамс.
57-летний Каспаров посоветовал недовольным не играть в шахматы и выбрать другое занятие. «Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская – пожалуйста, возьмите го – там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков для «расследования», – сказал Каспаров.
«Приятно видеть, что экс-чемпион мира по шахматам Каспаров пнул ABC из-за их независимого освещения игры в шахматы. Здравый смысл преобладает», – отреагировал Адамс.
- Каспаров – международный гроссмейстер и чемпион мира.
- Последнее официальное соревнование он провел в 2017 году после 12-летнего перерыва.
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