Мир привык к экранизациям о зрелищных видах спорта: футболе, хоккее, баскетболе, фигурном катании и даже лыжах. Режиссеры и операторы показывают динамику игры или сюжет гонки, но что насчет самого интеллектуального вида спорта – шахмат? Где почти нет движения, а игроки долгое время сидят друг перед другом за столом?

Netflix взялся за эту задачу и с блеском справился. 23 октября на экраны вышел мини-сериал из семи частей под названием «Ферзевый гамбит». Это экранизация книги «Ход королевы» американского писателя Уолтера Тевиса, написанной в 1983 году. Главная героиня – девушка по имени Бет Хармон, которая в восемь лет попала в детский дом и научилась у местного сторожа игре в шахматы.

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Бет не безупречна: она злоупотребляет транквилизаторами и алкоголем, но во время шахматной игры ее мысли проясняются. Она выступила на Открытом чемпионате США, играла с советским чемпионом Василием Борговым в Париже и Москве. Роль Бет Хармон исполнила актриса Аня Тейлор-Джой, чей немного инопланетный образ пришелся очень кстати.

Чтобы достоверно передать атмосферу турниров и не спугнуть тру-фанатов шахмат, съемочная группа консультировалась с Гарри Каспаровым – великим советским гроссмейстером, чемпионом мира и экс-первым номером рейтинга FIDE.

«Сериал максимально приближен к аутентичной атмосфере шахматных турниров, – успокоил потенциальных зрителей Каспаров в комментарии New York Times. – Поверьте, это настолько реалистично, насколько возможно». Гарри Кимович осмотрел позиции, которые предоставили ему сценаристы, и лично разработал ходы для наиболее важных по сюжету партий.

Гарри Каспаров Фото: Imago

Режиссер Скотт Фрэнк ревностно отнесся к деталям и перед началом съемок устроил «шахматный саммит». Он встретился с шахматными экспертами и расспрашивал их о внутренней кухне и даже запахе турниров, о стиле фигур, толщине доски, расположении столов и зрителей.

Он сразу отмел первоначальную идею снять вместо сериала полнометражный фильм. «Если делать это фильмом, то это был бы спортивный фильм. Сюжет был бы завязан на том, как она собирается победить русского парня. Но книга не об этом. Для меня она о боли и цене одаренности», – заявил Фрэнк.

Сперва он написал сценарий для шести эпизодов, но потом понял, что потребуются семь. «Почему? Шахматы требуют времени», – загадочно заключил режиссер.

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