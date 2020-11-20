Каблуки дерзко цокают по мрамору роскошного московского отеля. Головы зрителей поворачиваются в сторону тоненькой рыжей американки. «Смотри, какая», – говорит кто-то из них. «Элизабет Хармон, США», – объявляет администратор турнира, на котором собрался истеблишмент мира шахмат – гениальные советские гроссмейстеры, которым поклоняется вся планета, в том числе и американцы. С трибуны на молодую чемпионку полным печали взглядом смотрит брюнетка. «Это Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин», – сообщает комментатор турнира. На самом деле, это ложь. Все ступени к пьедесталу, которые покорились выдуманной Элизабет Хармон в сериале, Нона Гаприндашвили прошла в реальности.

Кто такая Нона Гаприндашвили?

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Нона родилась 3 мая 1941 года в грузинском городке Зугдиди в семье с четырьмя братьями. Поэтому с детства она проводила время исключительно в мужской компании: волейбол, бильярд, футбол и шахматы. В Грузии шахматы всегда были объектом культа – над черно-белыми клетками здесь ломали голову еще в XII веке. Доска с фигурами, согласно традиции, даже входит в приданое невест. В семье Ноны тоже все обожали шахматы, и братья научили игре пятилетнюю девочку – через несколько месяцев малышка выносила всех домашних. Однажды брат Ноны заболел – сестра заняла его место на городском турнире и выиграла.

Нона Гаприндашвили в сериале «Ход королевы» Фото: Other Agency

В 1953 году в Батуми состоялся чемпионат Грузии. В Зугдиди собрали команду мальчиков, девочек у них не было. Но руководству доложили, что в семье Гаприндашвили есть девочка, которая играет в шахматы. Средний брат Ноны как раз готовился к поступлению в университет и не хотел отвлекаться, поэтому 12-летняя сестренка поехала вместо него. Пацаны с недоверием отнеслись к юниорке. Но по пути в Батуми Нона выиграла у всех.

На чемпионате Грузии одаренную девочку заметил Вахтанг Карселадзе – создатель великой грузинской школы шахмат. Тренер несколькими годами ранее вернулся в Грузию после окончания войны. До этого Вахтанг учился на физмате, занимался плаванием и боксом. Все три увлечения пригодились молодому человеку: однажды он нокаутировал грабителя, который украл женскую сумочку, в другой раз на сборах команды спас врача, который тонул в море. А математический склад ума сделал его одним из сильнейших шахматистов в Тбилиси. Но пришла война, Вахтанга ранили и взяли в плен. В Германии шахматист работал на лесопилке и дважды пытался бежать, но вернулся домой лишь после победы союзников.

Испытания войны не ожесточили Карселадзе, а сделали из него человека, который понимает и принимает слабости других людей. Добрый характер, остроумие и щедрость превратили его в народного любимца. Став после войны детским тренером, Вахтанг Ильич воспитал сильнейших шахматистов и шахматисток, составивших грузинскую школу, которая доминировала в мире 40 лет. Заметив талант Ноны на турнире в Батуми, Карселадзе уговорил родителей девочки отпустить единственную дочь в столицу, чтобы посвятить ее жизнь шахматам.

Нона Гаприндашвили во время шахматного конгресса в Лондоне, 1964 год Фото: Getty Images

«Уже два года спустя, с 1956-го, я стала занимать первые места в чемпионатах, и всего через восемь лет после чемпионата в Батуми, в 21 год, я стала чемпионкой мира», – вспоминала Нона Гаприндашвили. В 1961-м девушка впервые победила на международном турнире, получила звание международного мастера и шанс бороться на чемпионате мира. 21-летняя дебютантка мировых первенств сломала в финале двукратную чемпионку мира Елизавету Быкову (9-2). В то время к такому титулу шахматистки подбирались к 40 годам. Но следующие 16 лет Гаприндашвили удерживала титул лучшей на планете.

«Словами невозможно описать, что творилось вокруг меня, когда возвращалась из Москвы. Ехали поездом, и уже после Сухуми приходилось останавливать поезд на каждой станции, люди врывались в вагон, поздравляли, забрасывали цветами. А какую фантастическую встречу устроили в Тбилиси! Это было незабываемое зрелище, я волновалась еще больше, чем перед встречей с Быковой. Любовь и уважение народа я чувствую до сих пор и благодарна ему за признание – большего богатства мне не нужно», – рассказывала Нона.

Всего Гаприндашвили пять раз защитила звание чемпионки мира, пять раз выиграла первенство СССР, 10 раз в составе сборной Советского Союза (дважды составленной только из грузинок) побеждала на шахматных Олимпиадах. Но особенно Нона гордится победой на Олимпиаде 1992-го, потому что представляла независимую Грузию и успела войти в новейшую историю родины. В последствии Нона руководила Олимпийским комитетом Грузии, и до сих пор в 79 лет выступает на турнирах ветеранов. Нона Гаприндашвили входит в 10-ку самых знаменитых в мире граждан Грузии.

В СССР женщинам запрещали играть с мужчинами?

Тренер Ноны Вахтанг Карселадзе был одним из первых в СССР, кто лоббировал игру девушек на турнирах для мужчин. Это было во второй половине 50-х годов, примерно за 10 лет до событий, рассказанных в «Ходе королевы». Нона знала, что матчи против мужчин будут на порядок сложнее, но ее ждал еще один сюрприз.

«Первое время все они хотели играть со мной до конца, на ничьи не соглашались, партии по тогдашнему регламенту откладывались, приходилось доигрывать наутро. Даже ничья против женщины ущемляла самолюбие соперников, вот и бились со мной до последнего. Я и сама все партии всегда играла до конца, даже если первое место в турнире уже гарантировано. Со временем, конечно, иначе стали ко мне относиться, приняли, можно сказать, в свою компанию», – делилась воспоминаниями великая шахматистка.

Мужчины ценили каждую победу против Ноны. Например, один шахматист из родного Зугдиди выиграл у девушки одну партию и больше ни разу не сел с ней за доску: говорил, что хочет сохранить свою победу.

А на вечеринках шахматисты развлекались блицем – игрой в шахматы с сильно ограниченным временем на 3-10 минут. И Нона обожала рубку на скорость. Она мечтала выиграть у советского гения блица – гроссмейстера Михаила Таля, которого однажды обыграла на турнире по обычным шахматам. «Как-то на одном приеме он выпил, и я подбила его сесть за доску. Это было невероятно – он играл как бог! Лучше, чем я когда-либо видела», – удивлялась Нона.

Несмотря на то, что для женщин существовали отдельные турниры, девушки спокойно садились за доску с мужчинами на неофициальных ивентах, часто выигрывали и считались уважаемыми и знаменитыми спортсменами. Как после показа «Хода королевы» продажи шахмат в мире взлетели на десятки процентов, так и победа Гаприндашвили на чемпионате мира-1962 вызвала массовый приток учениц в шахматные секции.

Какие пересечения есть между Ноной Гаприндашвили и Элизабет Хармон?

В сериале «Ход королевы» Бет, закинувшись транквилизаторами и мартини, воспроизводила партии в голове, представляя доску прямо на потолке. При этом девочка даже не знала теории шахмат. Это кажется красивым допущением в пользу гениальной выдуманной шахматистки, но тем же самым занималась и Нона Гаприндашвили, правда, без допинга.

«Я не занималась теорией шахмат. Все партии проигрывались мысленно, каким-то внутренним чутьем, – вдруг что-то проносилось в мозгу и появлялось неожиданное решение, чувствовала, какую комбинацию продумать, как сыграть в тот момент, что последует за очередным ходом», – рассказывала шахматистка.

«Ход королевой» заканчивается тем, что в конце 60-х главная героиня отправляется в СССР, чтобы сразиться с сильнейшими шахматистами и завоевать звание первой женщины-гроссмейстера. В реальности это случилось с Ноной на несколько лет позже: для этого советская шахматистка, наоборот, отправилась в Штаты.

«В мужском турнире в Лон-Пайне я участвовала неофициально: участники его выбирались только по приглашению; это были очень сильные шахматисты, сильнейшие из сильных. Там было 18 гроссмейстеров, играли только члены олимпийских команд. Я была с первого до последнего тура в лидерах», – в результате девушка выиграла турнир, и организаторам пришлось присвоить Ноне звание международного гроссмейстера.

Но одной из самых сложных и любимых партий Гаприндашвили стала битва против гроссмейстера Драголюба Велимировича на международном турнире в Югославии. Нона играла черными и защищалась, а Велимирович постоянно находил нестандартные идеи. В ответ Нона тоже начала импровизировать. Остальные партии давно закончились, и стол двух гроссмейстеров окружила толпа. Когда матч закончился, на доске почти не осталось фигур, и шахматисты сошлись на ничьей. Впервые в истории федерация шахмат СССР назвала лучшей партией года матч, в котором не было победителя. В последствии игру анализировал компьютер и не нашел ни одного варианта победы ни для одного из гроссмейстеров. После изматывающей ничьей Велимирович не участвовал в турнирах около года.

Подобная история происходит и с Элизабет Хармон в сериале, когда она сталкивается с чемпионом США. Так что количество пересечений между сериалом и карьерой Ноны Гаприндашвили намекают на то, что ее путь оказал на авторов сценария и книги-первоисточника большое влияние.

Тогда зачем в сериале соврали, что Нона не играла с мужчинами?

В кино важнее всего два момента – цель героя и его препятствия. Чем больше препятствий и чем они значительнее, тем дороже победа. С 9 лет Элизабет сталкивается с тем, что мужчины не воспринимают ее всерьез, недооценивают, а окружающие женщины думают только о том, как бы родить и выпить мартини. Стать первой женщиной-гроссмейстером в стране, где даже парки забиты шахматистами всех возрастов, – невыполнимая цель для девочки-сироты в шовинистском мире. И поэтому за достижением этой цели так интересно наблюдать.

Это американская сказка, рассчитанная в первую очередь на американцев – им не интересны чужие победы, они хотят смотреть на свои, пусть и выдуманные. Все знают имена победителей, но никто не помнит тех, кто шел вторым. Если бы Бет была второй чемпионкой после Ноны, это уронило цену ее победы и ставки в драме.

Нона Гаприндашвили на митинге против Михаила Саакашвили, 2009 год Фото: Getty Images

При этом Нона Гаприндашвили – единственный реальный человек в сериале «Ход королевы». Это знак уважения реальной первой женщине-гроссмейстеру. Создатели ни в коем случае не хотели унизить или преуменьшить ее заслуги – они допустили легкую неточность лишь для того, чтобы повысить градус напряжения истории. Но ложь в сериале нисколько не обесценила пути Ноны Гаприндашвили в реальной жизни – награды великой шахматистки по-прежнему с ней, а статья в Википедии и многочисленные интервью доступны любому, кто не поленится напечатать имя гроссмейстера в строке поиска.

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