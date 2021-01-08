#НочьПоттера – один из популярнейших хэштегов русскоязычного твиттера на новогодних каникулах. СТС каждый вечер крутит фильмы о Гарри, а на десерт предложит две части «Фантастических тварей». Поклонники франшизы не отрываются от экрана, заново переживая любимые моменты и погружаясь в волшебную атмосферу. И каждый раз у зрителей появляются новые вопросы к деталям.

Конец 2020-го принес популярность шахматам благодаря сериалу «Ход королевы» от Netflix. В «Гарри Поттере» тоже есть шахматы – способности Рона Уизли к этой игре позволили троице главных героев пройти один из решающих сюжетных квестов первой книги. Речь о легендарной шахматной партии в «Философском камне» – Рон, лучший друг Гарри и Гермионы, ведет жестокую игру и жертвует собой, чтобы открыть остальным путь к камню, которым вот-вот завладеет антагонист: опасный темный волшебник Волан-де-Морт.

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Волшебники играют в шахматы по тем же правилам, что и маглы, только фигурки – живые. «Игрок ощущал себя полководцем, направляющим свои войска на противника», – описывается в первой книге. Фигурки могли даже разговаривать и давали советы хозяину: «Не посылай меня туда, разве ты не видишь вражеского коня? Лучше пошли вон того, его потеря не будет иметь никакого значения».

Шахматная пешка из «Гарри Поттера» Фото: Getty Images

В сюжетообразующей шахматной партии, которая попала в фильм, фигуры не только живые, но также гигантские и невероятно сильные – они крушат друг друга со свирепостью бойцов MMA или средневековых рыцарей. Места слона, коня и ладьи на огромной доске пришлось занять Гарри, Рону и Гермионе – ребята находились в крайней опасности. Но те поклонники «Гарри», которые разбираются в шахматах, при более внимательном взгляде на доску наверняка поняли, что жертва Рона в эндшпиле не имела смысла – партию можно было закончить проще.

Для моделирования шахматной партии создатели «Гарри Поттера и философского камня» обратились к Джереми Силману – международному гроссмейстеру и автору сотен книг и публикаций о шахматах. Он был нанят в качестве консультанта в 2001 году.

«Когда меня попросили создать шахматную партию для «Гарри Поттера», я был в восторге, – рассказал Силман. – Я часто видел, как в фильмах и сериалах шутят над настоящими шахматными позициями и шахматным сленгом. И после долгих лет наблюдений у меня наконец появился шанс представить это правильно.

Я прочитал первую книгу о Гарри Поттере и столкнулся с проблемой: какое положение выбрать, чтобы Рон оправдано жертвовал собой? От многих идей пришлось отказаться. Я провел несколько дней, разговаривая со сценаристом и продюсером, прежде чем окончательно определился с динамикой».

Вся партия не вошла в экранизацию, но Джереми подробно расписал ее на своем сайте. Тот больше недоступен – к счастью, остались перепечатки. Итак, эндшпиль (заключительная часть партии) начинается со следующий позиций: Гарри (слон) стоит на клетке а3, Рон (конь) – на g5, Гермиона (ладья) – на f8. Ребята играют черными фигурами. Они уже потеряли ферзя, но угрожают королю.

Белые ходят – ферзь двигается с d1 на d3 и бьет черную пешку. Это мешает коню (Рону) пойти на f3. Также ферзь угрожает Гарри, который стоит на a3. Джереми Силман объясняет, что ход обусловлен сюжетными намерениями: «Ферзь съедает эту фигуру, так как я хотел превратить эту сцену в то, что так ненавидят юные зрители. Я хотел представить белого ферзя антагонистом шахматной сцены».

Ответ Рона – ход ладьи (не Гермионы) с с5 на с3. «Маленькая милая комбинация, которая добавляет плюс сто пунктов в копилку ненависти к белому ферзю. На самом деле это сделано, чтобы освободить клетку с5 для Гарри-слона», – говорит Силман.

Белый ферзь срубает ладью и снова угрожает Гарри. «Выглядит не очень для наших героев, не так ли? – комментарий Силмана. – Я создал здесь настоящую логическую проблему. Черные могут поставить мат в два хода, но это не будет верным решением. Ясно, почему? Мат можно поставить быстрее, если пойти слоном-Гарри на с5. Белый ферзь взял бы этого слона, и заключительный ход – конь (Рон) идет на h3 и объявляет мат. К сожалению, для этого нужно принести в жертву Гарри, что немедленно завершит квест, и этот вариант для нас недоступен. Рон жертвует собой, идет на h3 и лишает ферзя контроля над клеткой с5».

Теперь черный конь угрожает белому королю, объявляя шах. Белый ферзь идет горизонтально вправо на h3, съедая Рона – это единственно возможный ход.

Гарри двигается с3 на с5 и угрожает белому королю, который стоит на g1.

Белый ферзь перемещается на е3, перекрывая траекторию и делая бессмысленную попытку спасти короля, но следующим ходом Гарри оказывается на этой же клетке: съедает ферзя и объявляет мат королю. В фильм эта сцена не вошла – после жертвы Рона Гарри ставит мат сразу же, и меч падает к его ногам.

«Мне казалось, зрители бы получили эмоциональное удовлетворение, когда Гарри наконец победил бы ненавистного ферзя, – рассказал Джереми Силман. – К сожалению, динамика фильма снова превратила отлично продуманную партию в не пойми что, пусть даже на экране это смотрелось очень бодро. Хронометраж требовал удаления нескольких сцен, так что некоторые ходы были ограничены и сокращены: не видно, что Гарри бьет королеву. Очень, очень грустно. Мне до сих пор кажется, что это упущенная возможность, которая невероятно обогатила бы всю сцену».

Законы кинематографа снова обеднили и содержание книги (кто знаком с «Гарри Поттером» только по фильмам – немедленно читайте!), и крутой эндшпиль шахматной партии, со знанием дела прописанный гроссмейстером.

«Должен быть другой путь!» – уверенно говорит в фильме Гермиона, отличница по всем волшебным предметам, никогда не проявлявшая способности к шахматам. Удивительно, но умная девочка и в этот раз оказалась права – пусть неосознанно. Сюжет требовал, чтобы дальше пошел Гарри, но даже с точки зрения логики нет ничего удивительного, что Рон не увидел более легкий путь – ему было всего 12 лет.

По материалам The Leaky-Caldron.

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