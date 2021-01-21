«Ехать в СССР – чистое самоубийство. Дела с шахматами там обстоят так же, как с балетом, – всех людей держит на зарплате государство», – волновались американские шахматисты в сериале «Ход королевы». Реальность не сильно отличалась от домыслов персонажей: советская власть даже в нищие годы после революции вливала деньги в интеллектуальную игру с целью пропаганды социализма.

Шахматы стали инструментом политики из-за изначальной элитарности. Игра появилась на Руси в 820-х годах нашей эры. К тому моменту в Европе шахматы уже 150 лет были развлечением не только правителей, но и интеллектуальных горожан, а история самой игры насчитывала уже 2,5 тысячи лет. Но на русской земле фигуры двигали по клеткам лишь некоторые представители самой высокой знати. Игру включили в воспитательную программу княжеских детей для развития ума. Петр I даже возил с собой в походы постоянных соперников по шахматам.

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Шахматы были атрибутом превосходства знати над бедняками. Например в конце XVIII века русский граф Александр Строганов устроил для шведского короля Густава IV партию живых шахмат: нарядил крепостных и слуг в средневековую одежду и заставил изображать фигуры на лужайке.

Постепенно шахматы дошли до интеллектуальной прослойки русского общества. Например, Лев Толстой рубился в шахматы с тем же азартом, с каким сегодня люди играют в футбик на приставках. Когда после нескольких проигрышей пианисту Александру Гольденвейзеру Лев Николаевич наконец выиграл, то с облегчением сказал: «Вот хорошо, а то я хотел совсем перестать играть: шахматы вызывают дурное чувство к противнику».

Но до Октябрьской революции 1917-го шахматы так и не успели стать народной игрой. Сначала большевики назвали их увлечением для буржуев. Но очень быстро партийные лидеры поняли, как использовать игру в своих целях. Ключевую роль в этом сыграл отец-основатель советского шахматного движения Александр Ильин-Женевский.

Александр Федорович – один из лучших шахматистов своего времени, а еще ярый большевик, организатор и участник Октябрьского переворота и штурма Зимнего дворца. Он первым использовал шахматы для улучшения имиджа новой власти. В 1920-м он стал комиссаром в управлении Всеобщего военного обучения. Там Ильин-Женевский помогал с разработкой программы допризывного обучения рабочих и предложил включить в нее любимую игру.

«Шахматы – это больше, чем спорт. Они вырабатывают в человеке смелость, находчивость, хладнокровие, волю, а главное, чего не имеет спорт – развивают стратегические способности. Скоро уже мы разослали всем нашим начальникам территориальных округов распоряжение о культивировании шахмат и содействии организации шахматных кружков», – писал Александр Федорович. Гражданская война еще гремела, когда Ильин-Женевский организовал первый Всероссийский шахматный турнир.

Настоящая политика пришла в шахматы вместе с верховным главнокомандующим Красной армии и организатором массовых репрессий Николаем Крыленко. Политик быстро понял все возможности древней игры и в 1924 году на Всесоюзном шахматном съезде прямо заявил, что рассматривает их как политическое орудие: превратить игру буржуа в увлечение для простого народа – гениальный идеологический ход.

Он взял под крыло шахматные объединения и сделал их частью партии. Из бюджета страны по распоряжению Совета народных комиссаров выделили 30 тысяч золотом (более 55 млн современных рублей) на организацию первого Московского международного турнира по шахматам. И это в период глубочайшего послереволюционного кризиса – во все времена власть не скупилась на пропаганду.

В отличие от прямых агиток, это вложение окупилось невероятным образом: в середине 1920-х в СССР начался настоящий бум шахмат, который со временем перерос в абсолютное доминирование советских шахматистов в мире в течение всего ХХ века. Все победы советских шахматистов в мире власть использовала, чтобы показать миру силу своей идеологии и превосходство интеллекта советского человека над капиталистами.

После Московского международного турнира, в котором участвовали даже шахматные гении Хосе Капабланка и Эмануил Ласкер, шахматные кружки и секции появились при каждом заводе и профсоюзе.

Увлечение шахматами и их лоббирование властью превратилось в манию, которую по-доброму простебали писатели Илья Ильф и Евгений Петров в романе «12 стульев». В главе «Междупланетный шахматный конгресс» жулик Остап Бендер приехал в деревню Васюки. Чтобы заработать, он организовал сеанс одновременной игры с местными жителями, хотя играть не умел, и собрал с них кэш за участие. Перед этим он прочел лекцию, которая в то время стала мемом и цитируется до сих пор.

«Шахматы! – говорил Остап. – Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что ваш шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?.

Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!»

Далее Бендер предложил новое название для столицы земного шара: Васюки станут Нью-Москва, а Москва – Старыми Васюками. Ильф и Петров удивились бы, если узнали, что их шутка спустя 70 лет стала реальностью.

В 1998-м в Элисте прошли XXXIII Шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ. Специально для этого власти Калмыкии отгрохали целый шахматный город Сити-Чесс, а центральный проспект назвали в честь Остапа Бендера. В городе шахмат построили дворец шахмат, 87 многоквартирных коттеджей, дома на 150 квартир, отвечающих европейским стандартам, и еще кучу объектов. Сити-Чесс даже приобрел особый статус как административно-территориальное образование. Хотя он не значится в официальных списках городов России, у Сити-Чесс есть свои органы управления, законы и службы от полиции до пожарных.

Шахматы едва не исчезли из России в начале прошлого века, но благодаря нескольким дальновидным людям превратились в национальное увлечение, которым действительно можно гордиться. Доминирование советских шахматистов в течение ХХ века показывает: когда государство инвестирует силы и деньги не в дворцы и памятники, а во что-то полезное для граждан, это всегда окупается стократно.

Шахматы Ход ладьей. Почему шахматы застряли в прошлом веке 29/11/2016 В 10:00