Игра проходила в рамках восьмого тура супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Есипенко играл белыми фигурами. После 32 хода титулованный норвежец признал поражение и остановил партию. Молодой гроссмейстер из России делит второе-пятое место с еще тремя шахматистами.