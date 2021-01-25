18-летний российский шахматист Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена.

Игра проходила в рамках восьмого тура супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Есипенко играл белыми фигурами. После 32 хода титулованный норвежец признал поражение и остановил партию. Молодой гроссмейстер из России делит второе-пятое место с еще тремя шахматистами.

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  • В последний раз Карлсен проиграл в классические шахматы в октябре 2020 года, до этого – в 2018-м.
  • Карлсен владеет титулом чемпиона мира с 2013 года.

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