В утренних сумерках молодой прапорщик Ильин-Женевский обходил стоящих вдоль траншеи дозорных. Пара солдат в окопе склонилась над крохотными походными шахматами. «Конь с е4 на f6. Мат», – сказал прапорщик и пошел дальше, пока солдаты чесали головы. Летом 1914-го часть Ильина оказалась под Варшавой и оберегала город от немецких войск. Но этим утром было как-то особенно тихо по всему фронту – ни налетов, ни свиста снарядов, ни выстрелов снайперов.

Из темноты с запада прапорщик услышал странный нарастающий шум. Вдруг над окопом с воплями пронеслась стая ворон. Некоторые из них падали в траншею и бились в судорогах. Ильин-Женевский вгляделся в сумерки за колючей проволокой и увидел, что они сделались желто-зеленого цвета и быстро движутся на окоп. «Газ! Газ!» – услышал собственный крик прапорщик. А через минуту удушающая волна накрыла укрепления, и офицер потерял сознание.

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Про такие моменты говорят, что вся жизнь пролетела перед глазами. Но даже у 20-летнего прапорщика она была слишком насыщенной, чтобы уложиться в одно мгновение. Александр Федорович Ильин родился в семье дочери военного Антонины Ильиной и протодиакона Федора Петрова. Первая жена священника умерла, и он не мог венчаться еще раз. Поэтому Александр и его старший брат Федор взяли фамилию матери. Когда Саше было 13 лет, отец покончил с собой из-за обвинений в изнасиловании служанки.

Старший брат заменил Александру папу и сильно повлиял на его мировоззрение. С детства они вместе участвовали в нелегальных кружках революционеров, занимались агитацией и выпуском листовок. Федор заразил Сашу игрой в шахматы. Подростку так понравилась интеллектуальная игра, которая считалась атрибутом элиты, что Ильин вписывался во все турниры Петербурга.

В 1913-м Александра с несколькими друзьями исключили из гимназии без права возвращения в любые учебные заведения – все из-за посещения незаконных митингов. Тогда мать отправила его в Швейцарию – друзья по партии помогли устроиться на факультет естественных наук Женевского университета. После этого Саша через черточку добавил псевдоним к фамилии – Ильин-Женевский. Там же мятежный студент поучаствовал в чемпионате города по шахматам и разгромил всех соперников.

Следующим летом Александр вернулся в Петербург на каникулы. В газетах он прочитал, как 28 июня 1914-го сербский террорист Никола Принцип застрелил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Ровно через месяц Австро-Венгрия объявила войну Сербии, а Германия – России, Франции и Бельгии. Началась Первая мировая война. И Ильин-Женевский ушел на фронт добровольцем. Он быстро дослужился до прапорщика, но в боях под Варшавой сильно пострадал от газовой атаки немцев. За участие в этих боях прапорщик получил орден Анны четвертой степени с надписью «За храбрость».

Летом 1915-го Александр вернулся на фронт и снова оказался в Польше. 9 июля российская армия пошла в контратаку на немцев в местечке Пяски. За несколько часов до этого русские отбили мощную атаку и, казалось, сильно потрепали врага. Никто не знал, что отступление немцев было приманкой, и они ждали выпада русских. Прапорщик Ильин вел в бой солдат. Он первым выпрыгнул из траншеи и побежал вперед. Когда офицер и солдаты продвинулись на 50 метров и подобрались к колючей проволоке, в небе засвистели снаряды. Они разрывали землю, людей и трупы. Ильин не успел даже прыгнуть в воронку, когда рядом рванул снаряд – в голове будто зазвенел гигантский колокол, а мир превратился в кашу.

Солдаты так любили молодого офицера, что на ружьях вынесли Ильина с поля боя. Чудовищная контузия больше не позволила Женевскому вернуться на фронт: у него парализовало ноги и руки, Александр потерял чувствительность, частично память и слух. Он восстанавливал тело больше года. Главное, чего лишился бывший студент – любимого занятия. Ильин полностью разучился играть в шахматы. Провалы в памяти были настолько сильными, что ему пришлось заново изучать даже названия фигур.

Александр восстановился только к июлю 1916-го. После контузии на фронт его уже не взяли – прапорщика назначили в Запасной огнеметно-химический батальон, дислоцированный в Петрограде. Там молодой интеллектуальный командир снова быстро расположил к себе солдат. Атмосфера послевоенного Петербурга вернула Александра к революционным идеям, и он активно агитировал подчиненных. В те времена интеллектуальные элиты города не боялись власть и не отговаривали людей бороться за права: они сами возглавляли недовольных царем, сидящим в роскошном дворце. Когда в 1917-м началась революция, Ильин уверенно вывел на улицы солдат и принял участие в штурме Зимнего дворца.

Через три года после прихода к власти большевиков Женевского назначили комиссаром Центрального управления Всеобщего военного обучения в Москве. Там Ильин впервые в СССР организовал чемпионат страны по шахматам в 1920-м. Он лично разыскивал и приглашал разбросанных по всей стране мастеров, которые прославятся на весь мир: Алехина, Григорьева, Романовского, Зубарева, Грекова. Сам бывший прапорщик занял в чемпионате 9-10 место.

Одной из лучших партий турнира стал матч Ильина и будущего чемпиона мира и диссидента Александра Алехина. Во время игры у Женевского проявись следы контузии: от нервов снова парализовало правую ногу. Но он едва не выиграл у сильнейшего соперника: Алехину пришлось спасаться в пешечном эндшпиле и свести матч к ничьей.

Через год образованного героя войны отправили консулом в Латвию. Там Ильин писал книги и вел светский образ жизни. Пока его не было в России, роль лидера шахматного движения перехватил НКВД-шник и организатор репрессий Николай Крыленко, который использовал шахматы в СССР для пропаганды. Как именно, мы уже рассказывали здесь.

Консул-шахматист Ильин регулярно участвовал во всех доступных соревнованиях: семь раз в чемпионатах СССР, дважды брал титул в Ленинграде, побеждал в первенстве ВЦСПС и поделил победу в чемпионате Закавказья. В Первом московском международном турнире 1925 года Ильин-Женевский сенсационное разгромил чемпиона мира Капабланку и получил звание мастера спорта. Он принципиально начинал партию ходом е2-е4 и разработал популярный вариант голландской защиты, который назвали именем автора.

В 1932 году Ильин женился на Таисии Вязовской. Современники вспоминали, что это была большая и искренняя любовь. До сих пор предки Таисии хранят романтичные письма и записки, которые ей писал дипломат и шахматист Женевский.

Вместе Александр и Таисия прожили почти 10 лет. Когда в стране начались репрессии, старшего брата Федора вынудили бежать из СССР, а затем он умер в Европе при невыясненных обстоятельствах. Тогда Федор разочаровался в большевиках и стал диссидентом. Поэтому руки палачей НКВД потянулись к Женевскому, но за него вступился глава Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов. Несмотря на это, Александр все равно потерял дипломатическую работу и стал инспектором библиотек в Ленинграде.

Когда на его родной город полетели первые нацистские снаряды, 45-летний Ильин-Женевский отправился добровольцем в военкомат. Ему дважды отказали – из-за возраста и ранений в прошлых войнах. Бывшего прапорщика взяли руководителем одной из групп студентов, которые воздвигали баррикады и копали окопы на подходах к Ленинграду. Они спали на земле, работали по 10-12 часов в день под проливными дождями, иногда без еды.

Когда Ленинград взяли в блокаду, Александр и Таисия эвакуировались из города по воде. Их корабль успешно отплыл ночью третьего сентября 1941 года, под покровом тьмы достиг городка Новая Ладога и медленно подходил к пирсу. Предрассветные сумерки рассеивались над тихой рекой: ни налетов, ни свиста снарядов, ни выстрелов снайперов. Эта тишина несла Ильину не спокойствие, а ощущение дежавю.

Из темноты Александр и Таисия услышали нарастающий шум, но в этот раз с неба падали уже не птицы. Их судно, пристань и всю Новую Ладогу накрыло мощнейшей бомбежкой, и муж с женой не успели укрыться. Осколком Александру оторвало ногу. Таисия доставила его в госпиталь, но военные врачи ничего не смогли сделать. Спустя четыре для после смерти мужа Таисия покончила с собой. Их похоронили рядом на братском мемориальном кладбище Новой Ладоги.

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