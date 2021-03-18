Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в полуфинале онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational, который организовал сам норвежец.

В четвертьфинальном матче 30-летний шахматист из России выбил японца Хикару Накамуру. Поединок против Карлсена начнется в 19:00 по московскому времени, его можно посмотреть на сайте Eurosport.ru в прямом эфире – ловите ссылку на трансляцию

Если по итогам двух игровых дней счет будет равный (1:1), шахматисты сыграют тай-брейк из двух партий и особую партию под названием Армагеддон (белым фигурам даются пять минут, черным – четыре, ничья засчитывается в пользу черных).

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Непомнящий – один из претендентов на титульный матч с Карлсеном.

Гроссмейстер становился чемпионом Европы и России, дважды выигрывал командный чемпионат мира в составе национальной команды.

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