Опубликовано 26/04/2021 в 16:28 GMT | Обновлено 26/04/2021 в 16:31 GMT

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов-2020.

В 13-м туре Непомнящий сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Этот результат позволил Яну досрочно победить в общем зачете – преследовавший его голландец Аниш Гири потерял шансы подняться выше второго места за тур до конца турнира.

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Теперь Непомнящий сразится за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Матчи за звание чемпиона мира пройдут в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.

Турнир претендентов должен был пройти с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на весну 2021 года.

Непомнящий становился чемпионом Европы и России, дважды выигрывал командный чемпионат мира в составе национальной команды.

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