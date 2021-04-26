Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов-2020.
В 13-м туре Непомнящий сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Этот результат позволил Яну досрочно победить в общем зачете – преследовавший его голландец Аниш Гири потерял шансы подняться выше второго места за тур до конца турнира.
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Теперь Непомнящий сразится за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Матчи за звание чемпиона мира пройдут в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.
- Турнир претендентов должен был пройти с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на весну 2021 года.
- Непомнящий становился чемпионом Европы и России, дважды выигрывал командный чемпионат мира в составе национальной команды.
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