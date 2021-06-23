Пятилетний Дмитрий Крымский после вмешательства властей Томска получил третий юношеский разряд по шахматам. Ранее мальчику не присваивали данный статус из-за возраста.

«Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер сегодня вручил пятилетнему Диме Крымскому долгожданное удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам», – цитирует ТАСС сообщение городской администрации.

Дима выполнил норматив на разряд еще в феврале, выиграв четыре партии из семи на первенстве Томской области для детей до девяти лет, однако документ выдается только с семи лет. Отец мальчика обратился к министру спорта Олегу Матыцину, и тот пообещал решить проблему.

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«Ты уже опережаешь многих выдающихся шахматистов – в пять лет, например, нынешний чемпион мира Магнус Карлсен только научился играть в шахматы», – сказал Ратнер, вручая Диме Крымскому удостоверение.

Возможно, после случая с пятилетним Дмитрием в России изменится правило о присуждении разрядов спортсменам, которые еще не достигли семи лет.

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