На Кубке мира по шахматам в Сочи игроку прямо во время игры пришел положительный тест на коронавирус. Это произошло во время первой партии второго круга турнира.

Индонезийца Мегаранто Сусанто сняли с матча в соответствии с медицинским протоколом и тут же вывели из игровой зоны, а его соперника Фабиано Каруана из США объявили победителем по умолчанию. Сусанто было засчитано техническое поражение.

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Соперник заболевшего гроссмейстера тоже немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование.

Мужской Кубок мира по шахматам продлится до 7 августа.

Общий призовой фонд турнира составляет более 1,8 миллиона долларов.

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