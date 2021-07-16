На Кубке мира по шахматам в Сочи игроку прямо во время игры пришел положительный тест на коронавирус. Это произошло во время первой партии второго круга турнира.
Индонезийца Мегаранто Сусанто сняли с матча в соответствии с медицинским протоколом и тут же вывели из игровой зоны, а его соперника Фабиано Каруана из США объявили победителем по умолчанию. Сусанто было засчитано техническое поражение.
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Соперник заболевшего гроссмейстера тоже немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование.
- Мужской Кубок мира по шахматам продлится до 7 августа.
- Общий призовой фонд турнира составляет более 1,8 миллиона долларов.
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