Ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета выступили с предложением изменить правила в шахматах и предоставить черным фигурам два хода подряд после первого хода белых. Они считают, что это должно устранить несправедливое преимущество, которым пользуются те, кто играет белыми фигурами.

Американский теоретик игр Стивен Брамс и исследователь Королевского колледжа Лондона Мехмет Исмаил предложили решение проблемы «белой пристрастности» в шахматах. Их система под названием «сбалансированное чередование» предлагает черным сделать два хода после первого хода белых, далее следуют два хода белые, а затем игра возвращается к обычным правилам.

«Два хода подряд – это огромное вмешательство в течение игры. Это не просто небольшое новшество в правилах, а абсолютно другая игра. Я ожидаю, что в результате преимущество белых реально снизится, но изменения будут стоить дорого: придется пожертвовать разнообразием дебютных вариантов. Это было бы все же грустно», – считает английский гроссмейстер Люк Макшейн по информации The Sunday Times

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