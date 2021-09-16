Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили будет судиться с Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы».
В заключительной серии, когда главная героиня сериала бросает вызову игроку-мужчине, присутствует персонаж советской шахматистки, а комментатор сообщает: «Это Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин». Данная фраза не соответствует действительности, что и послужило поводом для иска.
Шахматы
В США и Англии хотят лишить «белых» преимущества 1-го хода
В иске, цитируемом сайтом Hollywood Reporter, указывается: «Обвинения, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин, заведомо ложные, а также чрезвычайно сексистские и унизительные».
К 1968 году, в котором происходят действия эпизода, реальная Гаприндашвили провела матчи против минимум 59 мужчин-игроков, включая 10 гроссмейстеров. «Netflix нагло и сознательно солгал о достижениях Гаприндашвили ради дешевой и циничной цели усилить драму впечатлением, будто вымышленная героиня сделала то, чего не смогла ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили».
Также спортсменке нанесло травму то, что в сериале ее назвали русской, «хотя Netflix знал, что она грузинка, а грузины страдали под русским господством, когда были частью Советского союза, а позднее подверглись запугиванию и вторжению со стороны России».
- Гаприндашвили хочет получить минимум 5 млн долларов плюс штрафные санкции, а также удаление слов из сериала о том, что она не играла с мужчинами.
- В 1978-м Нона стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин.
Шахматы
Шахматист проиграл матч из-за положительного теста на ковид
Шахматы
5-летний шахматист получил 3-й юношеский разряд