Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал иск советской шахматистики Ноны Гаприндашвили против видеосервиса Netflix, который исказил ее биографию в сериале «Ход королевы».

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«Не знаю, как такой ляп пропустил (Гарри) Каспаров, который был консультантом фильма. Может быть, он не все смотрел или ему не обо всем говорили, потому что он прекрасно знает, что Нона Гаприндашвили первой стала гроссмейстером и женским, и мужским. А мужское звание гроссмейстера она могла получить только играя в мужских турнирах. Так что в этом плане она абсолютно права.

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Конечно, надо было просто назвать ее советской шахматисткой, тогда не было бы вопросов. А «русская шахматистка» – это уже отношение к национальному происхождению. И ясно совершенно, что Нона Гаприндашвили родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. И, в общем, русской шахматисткой ее никак не назовешь и никто никогда не называл. Называли «представитель Советского Союза», «советская шахматистка» или, что чаще, «представитель Грузии», «грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили», – цитирует Карпова радио «Комсомольская правда»

В сериале было сказано, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин – в отличие от вымышленной главной героини.

Также грузинскую шахматистку назвали русской.

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