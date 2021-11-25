26 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах стартует чемпионат мира по шахматам. За корону сразятся звездные игроки: норвежец Магнус Карлсен и русский шахматист Ян Непомнящий. Им предстоит провести 14 партий: стартуют уже 26 ноября. На жеребьевке Карлсену выпали черные фигуры, а значит Непомнящий будет начинать.

Что общего у Непомнящего и Карлсена?

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Яну и Магнусу по 30 лет. Оба чаще побеждают, играя белыми фигурами. В классических шахматах, где партии могут длиться больше семи часов, явное преимущество у Непомнящего. Счет по личным встречам 4-1. Зато в быстрых шахматах и блице, где временной регламент намного жестче, Карлсену нет равных.

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Оба обожают футбол. Карлсен – болельщик мадридского «Реала». Магнус и сам неплохо управляется с мячом и регулярно выкладывает видео с тренировок в твиттер. Непомнящий тоже фанат игры, он неоднократно участвовал в благотворительных матчах. Ян поддерживает московский «Спартак». «В 90-е у нас плюс-минус одна команда нормально играла. Застал, как в группе выиграли все шесть матчей. Наши побеждают – на таких детских эмоциях и начал болеть», – рассказал Непомнящий.

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен на пресс-конференции Фото: Getty Images

Что сказали на пресс-конференции?

Встреча с журналистами прошла на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Кроме Непомнящего и Карлсена, в ней участвовали президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, генеральный директор ПАО «ФосАгро», вице-президент ФШР Андрей Гурьев и руководитель департамента маркетинга на Ближнем Востоке, в Турции и Африке «Лаборатории Касперского» Дара Маэер.

«Это мой пятый матч, и, возможно, в какой-то мере сейчас мне легче. Но Ян, в свою очередь, получил огромную практику в турнире претендентов – это лучшая тренировка, как мне кажется. Хотя, безусловно, в этот раз мне было легче готовиться к матчу просто потому, что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, и есть некий опыт. Стиль Яна довольно агрессивный в сравнении с предыдущими моими соперниками в матче за титул. Мне кажется, этим наш поединок будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону. В любом случае впереди у нас три недели интересных шахмат. Выиграет тот, кто наберет 7,5 очка. Возможно, это буду я, потому что я делаю много хороших ходов и принимаю много четких решений», – уверенно заключил Карлсен.

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий Фото: Getty Images

«Когда вы садитесь за доску, у вас нет друзей. Я очень рад находиться здесь, в Дубае, – это прекрасный город, который быстро развивается. Я серьезно готовился ко всему чемпионскому циклу: серии «Гран-при», турниру претендентов и сейчас к матчу; спасибо спонсорам, которые поверили в меня и поддерживали все это время. Мне помогали разные специалисты: в области физической подготовки, психологической и, конечно, шахматной. Часть команды осталась прежней, но пришли и новые люди. Пока, пожалуй, это все, что я могу сказать о своих помощниках», – сказал Непомнящий.

Аркадий Дворкович поприветствовал спортсменов и рассказал, почему матч будет уникальным: «Мы объединили усилия с организаторами Всемирной выставки «Экспо» и другими партнерами, в том числе нашим постоянным партнером компанией «Фосагро», что позволяет нам привлечь в мир шахмат еще более широкую аудиторию. Уверен, это событие запомнится как одно из самых ярких и масштабных».

«Для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к матчу за звание чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится матч, мы увидим напряженное и красивое состязание между ярчайшими умами на планете», – сказал Андрей Гурьев.

Как изменился трофей?

В конце пресс-конференции Аркадий Дворкович представил и новый чемпионский кубок. Трофей станет переходящим. Кубок изготовлен в России, он сделан из серебра с позолотой 999-й пробы, декорирован доломитом, включает в себя 39 жемчужин и бриллиант. Весит награда более пяти килограммов.

Когда состоится матч?

На открытии была проведена жеребьевка. Гроссмейстерам нужно было проколоть спицами специальные воздушные шары с конфетти белого и черного цвета. Чемпиону мира достался черный шар, и это значит, что в первой партии 26 ноября претендент сыграет белыми. Игровые дни соревнования: 26-28 ноября, 30 ноября – 1 декабря, 3-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. 15 декабря – тай-брейк (в случае необходимости). Начало партий – в 15.30 по московскому времени. Прямые трансляции можно смотреть на телеканале «Матч! Страна».

Что говорят букмекеры?

Матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий или же до 7,5 очков. Для Магнуса Карлсена эта защита титула уже четвертая с того времени, как в 2013 году он стал лучшим шахматистом мира. Его пытались свергнуть с трона Вишванатан Ананд, Сергей Карякин и Фабиано Каруана, но в каждой из этих трех встреч Карлсен оказывался сильнее. Теперь низвергнуть норвежца Ян Непомнящий. Букмекеры считают, что Карлсену удастся сохранить свой титул. Поставить на его победу в матче можно с коэффициентом 1.70. Шансы Непомнящего оценили котировкой 3.00, а на ничью по итогам 14 партий дают коэффициент 4.40. Можно рискнуть и сделать ставку на то, что в предстоящем матче минимум 4 партии завершатся победой одного из шахматистов. Коэффициент на этот исход 2.20.

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