26 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим из России. Звездным игрокам предстоит провести 14 партий за шахматную корону – первая уже завершилась.

Матч на первенство мира FIDE (Международная шахматная федерация) должен был состояться год назад, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Из-за санкций ВАДА Непомнящий не выступает в Дубае под российским флагом – национальный гимн также под запретом.

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Это стало причиной небольшого инцидента: сначала на столе у российского шахматиста был флаг со словами «Федерация шахмат России», но в последнюю минуту его заменили на аббревиатуру «ФШР».

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Стартовую партию начал Непомнящий – на жеребьевке Карлсену выпали черные фигуры. Первым ходом русского гроссмейстера, который появился за доской за 15 минут до пуска часов, стал 1.e4 , Карлсен ответил симметрично – 1.e5. Спортсмены разыграли испанскую партию 3.Сb5.

Ян Непомнящий – Магнус Карлсен, ЧМ-2021 Фото: Getty Images

На восьмом ходу Карлсен преподнес первый сюрприз – черные пошли К..a5, жертвуя пешку на e5. При этом черные получили долговременную компенсацию. Вскоре после этого были разменяны ферзи, а на 36-м ходу норвежец восстановил паритет по количеству пешек – Лxb3.

Эта комбинация дала понять, что партия близка к ничейному исходу. Так и произошло: партия завершилась троекратным повторением. После чего соперники пожали друг другу руки и разошлись до начала второй партии.

На пресс-конференции гроссмейстеры поделились впечатлениями от первого игрового дня.

Ян Непомнящий: Нормальная партия. Соперник довольно хорошо играл, применил довольно интересную идею, я был с ней знаком, но мало быть знакомым, надо еще потом пытаться ставить проблемы. Нормальная рабочая партия, но когда играешь белым цветом, хочется большего»

Магнус Карлсен: «Хороший результат. Несколько ходов моя позиция была сомнительной. Я многое должен был сделать лучше, но думаю, что все справедливо».

Ян Непомнящий – Магнус Карлсен, ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Каковы шансы русского гроссмейстера взять ЧМ? Ответ на этот вопрос – в тексте Eurosport.ru

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Источник: Chess.com

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