Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену девятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам.
У шахматиста были шансы на удачное завершение партии благодаря удачному дебюту, но он не выдержал давления и совершил непозволительный зевок, потеряв слона. Решение Непомнящего оказалось настолько странным, что искренне поразило Карлсена, который изо всех сил пытался поверить в увиденное.
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Удивились и все российские комментаторы, которые рассказывали о матче в интернете.
- «Друзья мои, теряем слона после С6. Зевок фигуры произошел, какой кошмар!»
- «Что?!»
- «Эм... Я в шоке».
- «Ох! С5, кажется сыграно. Ой-ой-ой! Такого быть не может. Да уж. «-3», матч закончился».
Обзор всех партий матча Непомнящего и Карлсена – похоже, Яну уже не спастись.
Зато российский шахматист недавно удивил знатоков «Что? Где? Когда?». Непомнящий задал вопрос про лыжи – никто не справился.
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