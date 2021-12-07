Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену девятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам.

У шахматиста были шансы на удачное завершение партии благодаря удачному дебюту, но он не выдержал давления и совершил непозволительный зевок, потеряв слона. Решение Непомнящего оказалось настолько странным, что искренне поразило Карлсена, который изо всех сил пытался поверить в увиденное.

Ad

Шахматы Оксимирон сравнил себя с Фишером. Вот история великого шахматиста 02/12/2021 В 07:45

Удивились и все российские комментаторы, которые рассказывали о матче в интернете.

«Друзья мои, теряем слона после С6. Зевок фигуры произошел, какой кошмар!»

«Что?!»

«Эм... Я в шоке».

«Ох! С5, кажется сыграно. Ой-ой-ой! Такого быть не может. Да уж. «-3», матч закончился».

Обзор всех партий матча Непомнящего и Карлсена – похоже, Яну уже не спастись.

Шахматы Непомнящий проиграл 2-й раз подряд. Обзор 9-й партии турнира 27/11/2021 В 07:30