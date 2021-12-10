Магнус Карлсен защитил шахматную корону и продолжает единоличное правление черно-белым миром, начавшееся еще в 2013 году. Серии Владимира Алехина (9 лет с короной подряд) и Анатолия Карпова (10 лет) вот-вот будут презойдены, а судя по качеству игры Магнуса, пасть может и достижение Гарри Каспарова (16 лет).

Финал с Яном Непомнящим Карлсен точно запомнит надолго, потому что такого разгрома в матче за шахматную корону не было примерно никогда. 0:4 после 11 партий равносильно, наверное, 0:5 в футболе или 1:6, 1:6 в теннисе. Во всех титульных матчах (среди двух гроссмейстеров) после объединения шахматного мира разница в очках не превышала трех. Так что Ян Непомнящий попал в историю. Пока что с негативной стороны.

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Ян Непомнящий после победы на турнире претендентов, апрель 2021-го Фото: Getty Images

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Едва ли финальный счет четко отражает положение сил в титульном матче. 0:4 говорит о другом – Ян Непомнящий не справился с психологическим давлением. Не нужно быть специалистом в шахматах и обладать гигантским рейтингом ФИДЕ для понимания произошедшего в главном матче года.

Пять плотных ничейных исходов на старте и победный катарсис Карлсена в шестой партии решили исход всего противостояния. 136 ходов, 7 часов 45 минут борьбы, 19 ничьих Магнуса в титульных матчах до этого, цейтнот норвежца (3 минуты на 9 ходов). Непомнящий проиграл уже тогда. Магнус оказался сильнее не только в конкретной партии, а в ментальной борьбе, которая предопределила чемпиона. Седьмая партия стала лишь мостом к окончательному краху. Восьмую партию Магнус выиграл белыми, девятую – черными, причем оба дня были ознаменованы зевками Непомнящего. 11-я партия, которая и завершила скоротечный титульный матч, тоже была решена явной ошибкой Яна. После поражения в шестой соревновательный день он уже не принадлежал себе и совершал ошибки, которые не допускают гроссмейстеры и гораздо более низкого уровня. Даже комментаторы в соцсетях уверены, что не прозевали бы такие фигуры.

Ян Непомнящий в матче с Магнусом Карлсеном Фото: Getty Images

Подготовиться к психологической войне с Карлсеном было невозможно. Выучить дебюты – да, подготовиться к разным окончаниям – тоже, но психологическая готовность не привозится на заказ. Карлсен много раз играл за корону, Ян – дебютант. Одно это делало норвежца фаворитом матча, который завершился согласно прогнозам букмекеров. Буднично.

Против Непомнящего в главном матче его жизни играл и почти бесконечный контроль времени (120 минут на первые 40 ходов, 60 минут – на следующие 20. Начиная с 61-го до конца партии выделяется 15 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход), и вспыльчивый темперамент, и любовь к быстрой игре. Сергей Карякин косвенно подтверждал это в интервью после девятой партии: «Не знаю причин (поражения Непомнящего – Eurosport), но они не шахматные. Ян даже в блице себе такое не позволяет. Я очень удивлен и расстроен. Считаю, что это вопрос психологии нервов. Тот Непомнящий, которого мы знаем, который выигрывал все турниры за последние два года и замечательно играл – сегодня зевает в каждой партии против Карлсена. Абсолютно необъяснимые вещи».

Вероятно, Непомнящий надеялся на ничейный проход 14 партий (вполне реальная ситуация для титульных матчей) и блицевое сражение, но план улетел в пропасть слишком рано. Магнус (и все вокруг) очень удивлялся подаркам Яна и не понимал, как такое может происходить в битве за корону.

Теперь Непомнящего ждет восстановление. Прийти в себя после такого краха – сложнейшая задача, которую предстоит решать не только Яну, но и всем окружающим его людям. Да, его растоптали (прежде всего, психологически), но впереди новый турнир претендентов (Непомнящий отобрался туда как претендент-2021) и супертурниры.

А Магнусом остается только восхититься. Его умение выдерживать давление короны на протяжении долгого времени, а вместе с этим громить оппонентов удобным для себя способом – фантастика. Карлсен велик, потому что уже восемь лет изничтожает примерно всех топовых гроссмейстеров в мире. Потому что максимально подготовлен, потому что обладает большим набором навыков и пока в мире нет шахматиста, который готов дать бой человеку, чье имя трактуется, как «великий» (имя Магнус реально трактуется так). Любой из топовых гроссмейстеров настоящего легко бы прибил любого величайшего шахматиста из прошлого. Магнус же бьет их всех.

Возможно, скоро до матча на первенство доберется Алиреза Фирузджа. Ему всего 18, и он второй (после Карлсена) шахматист в мире с рейтингом ФИДЕ выше 2800+. Но его тоже будет ждать огромная психологическая проверка, с которой не справился Ян Непомнящий. Но едва ли его нужно за это хейтить.

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