Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, кто входил в его команду на матч за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего. Игра завершилась досрочной победой Карлсена (7,5:3,5) по итогам 11 партий, четыре из которых Непомнящий проиграл.

В дримтим Карлсена вошли датчанин Питер Хайне Нильсен, француз Лоран Фрессине, немец Ян Густафссон, голландец Йорден ван Форест и россиянин Даниил Дубов, которого Карлсен охарактеризовал как идейного человека.

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За помощь сопернику Непомнящего на Дубова обрушилась критика в соцсетях, причем со стороны коллег-шахматистов. Сдержаннее всех отреагировал Сергей Карякин, который обошелся без оценок, но дал понять, что считает неуместной такую ситуацию.

«Конечно, я поздравляю чемпиона мира, но у меня есть небольшое замечание. Представьте, что вам предстоит сыграть матч за мировую шахматную корону с Карлсеном. Примите ли вы помощь, скажем, от... Хаммера или Тари? И предложите ли вы им помочь вам?» – задался вопросом Карякин в твиттере.

А вот гроссмейстер Сергей Шипов жестко прошелся по Дубову. «Эх, Даня, Даня… Ну, зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть или прокомментировать его на любом интернет-ресурсе – ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация «чужой среди своих». P.S. Думаю, что теперь Дубов не будет играть за сборную России. И это правильно», – заявил Шипов в телеграм-канале.

Негодовал и бывший председатель правления Российской шахматной федерации Илья Левитов. «Вчера вечером стало известно, что Магнусу на матче помогал Даниил Дубов. Я, честно говоря, не поверил сперва, но, оказалось, правда. Я как-то не могу это уложить у себя в голове. Даниил так любит рассказывать, как он гордится выступать за сборную России, что у нас великая шахматная держава, и мы всегда должны побеждать», – написал Левитов в телеграме.

25-летний Дубов – чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года. В конце 2020-го Даниил обыгрывал Карлсена в четвертьфинале онлайн-турнира Champions Chess Tour Airthings Masters. Российский гроссмейстер выиграл две партии белыми фигурами, партию черными завершил вничью.

В феврале 2021-го, отвечая на вопрос о лучшем шахматисте в истории, Дубов назвал именно Магнуса. «Первым пусть будет Магнус Карлсен. Он действующий чемпион мира, выиграл все на свете, продолжает играть, отличный парень – очень важный фактор», – говорил Дубов.

Вторым Дубов назвал Гарри Каспарова, а третьим – Бобби Фишера. Американцу недавно повезло засветиться в одном из треков Оксимирона. Почему многие считают величайшим именно Фишера

Счет матча между Карлсеном и Непомнящим не отражает реальной силы гроссмейстеров – Непомнящего сгубили нервы и контроль времени.

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